بدء المرحلة الثالثة لبرنامج التعقيم الوطني في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

شرعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التعقيم الوطني وذلك بإعادة التعقيم في 117 موقعا في الإمارة ، وبمشاركة 6 فرق للتعقيم الوطني ويبدأ العمل خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة مساء ويستمر إلى الساعة الثالثة فجرا وتقوم فرق التعقيم الوطني بالتركيز على المناطق التي تشهد حركة وكثافة سكانية عالية وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة وتحقيق السلامة لكافة افراد المجتمع .

وقال محمد عبدالوهاب ، مدير إدارة البيئة بالوكالة بدائرة البلدية والتخطيط ونائب رئيس لجنة التعقيم الوطني في امارة عجمان ، لـ ( البيان ) تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية في إمارة عجمان و بلغ حجم المواد الكيماوية المستخدمة في برنامج التعقيم 31815 طن و4.7 ملايين لتر مياه ،وبلغ عدد الآليات التي استخدمت في الرش 38 الية ، وبينما بلغت عدد ساعات العمل287487 ساعة ، وتم استخدام مركبة خاصة بعملية رش رذاذ المياه لمسافة 100 مترو من أحدث أنواع المركبات التي تستخدم لأول مرة في الدولة .

وأشار إلى أن فرق التعقيم الوطني شرعت في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التعقيم الوطني مع حلول شهر رمضان المبارك في كافة مواقع الإمارة والتي تم توزيعها على 117 موقعا ، لافتا بأنه تقرر العودة إلى تعقيم الموقع الواحد بعد 14 يوما وذلك بهدف التأكد من عدم وجود وباء في كافة المناطق المختلفة.

وذكر بأن هنالك عدد6فرق عمل يتم توزيعها على المواقع المختلفة وفق برنامج التعقيم الوطني و عدد العاملين في برنامج التعقيم الوطني 126 شخصا من دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشركات العاملة في مجال حماية البيئة والنظافة العامة في الامارة ، إضافة إلى شركاء الدائرة في تنفيذ البرنامج وهما القيادة العامة لشرطة عجمان التي تقوم بتوفير الدوريات التي ترافق فرق التعقيم في جميع المناطق ومشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بالمركبات المحملة بالمياه المخلوطة بالمعقمات لغسل الشوارع الرئيسية والفرعية، كما تشارك الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتوفير المياه الخاصة ببرنامج التعقيم الوطني.

واكد نائب رئيس فريق التعقيم الوطني بان تضافر الجهود ساهم في انجاح البرنامج في المرحلتين الاولي والثانية واستمراره في المرحلة الثالثة بهدف اصحاح البيئة واعادة الحياة كما كانت عليه في السابق .

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