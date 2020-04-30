حميد الخيرية توزع الطرود والمواد الغذائية ضمن حملة 10 ملايين وجبة

المصدر: عجمان :(البيان)

أعلنت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيريةبدء توزيع الوجبات والطرود الغذائية على المستحقين في عجمان ضمن حملة "10 ملايين وجبة"، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات والتي تنفذ بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".



وأشادت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للأعمال الخيرية والإنسانية في الدولة، مؤكدة أن ذلك ينبع من حرصها الشديد على ترسيخ قيم العطاء وتوفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.



وأوضحت أنه سيتم توزيع الوجبات والطرود على المستحقين في مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

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