يوسف العبري: خطوة داعمة لاستقرار الأسرة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق النسخة التجريبية لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة يبرهن على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة، للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، وفق منهجية شاملة ورؤية واضحة تتكامل فيها جهود الجهات المعنية ذات العلاقة لتقديم حلول ناجعة تحقق استدامة الحياة الأسرية.

وقال العبري في تصريح له بمناسبة إطلاق البوابة إن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بإطلاق البوابة يعكس رؤية متكاملة لمقتضيات العمل على توفير كل المقومات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري عبر التواصل مع جميع الأطراف وتقديم الاستشارات من خلال مختصين مؤهلين، بهدف التوصل إلى حلول ودية وتدارك الخلافات وتسويتها.

وأضاف المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء تحرص انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على دعم المبادرات التي تصب في تحقيق مصلحة الأسرة، وتوفير جميع السبل الممكنة لإنجاحها بما يحقق الأهداف المرجوة.

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