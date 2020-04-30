فارس المزروعي: تعاون لتعزيز التماسك الأسري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، اهتمام الشرطة بتعزيز التعاون مع الشركاء المعنيين في تقديم خدمات الاستشارات الأسرية، ومهام الإسناد والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع خطط وبرامج يتم تحديثها والاتفاق على تفاصيلها معهم بما يعزز من استراتيجية مجتمع آمن ومستقر، وأسرة متماسكة، ومن أجل جيل أكثر وعياً، يسهم بدوره بفعالية في عملية البناء والتطوير الشاملة من أجل مستقبل أفضل.

وأثنى في تصريح له بمناسبة مشاركة شرطة أبوظبي في مشروع بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الداعمة لتماسك الأسرة واستقرارها.

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