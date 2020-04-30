أحمد جلفار: البوابة منصة موحدة تسهل الوصول للمتعاملين

المصدر: (دبي - البيان )

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية إطلاق النسخة التجريبية لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة والتي تحظى بدعم ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

مشيراً إلى أن وجود منصة موحدة لاستقبال طلبات الاستشارات الأسرية على مستوى الدولة يسهم بشكل كبير في سهولة الوصول بشكل أكبر للمتعاملين وخدمتهم أينما تواجدوا من قبل اختصاصيين مؤهلين.

وقال جلفار في تصريح له بمناسبة إطلاق النسخة التجريبية للبوابة: «ساهم فريق الاستشارات الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بوضع كل خبراته و تجاربه التراكمية بهدف الوصول إلى منصة متكاملة وموحدة لتقديم الاستشارات وتطوير برامج التوعية الأسرية».

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