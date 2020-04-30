شرطة عجمان تناقش نتائج إجراءات الوقاية من «كورونا»

المصدر: (عجمان - البيان)

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان والمنعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مدراء الإدارات بشرطة عجمان.

وبدأ الاجتماع باستعراض ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل الوضع الحالي القائم، ومتابعة النتائج وتنفيذ الإجراءات وفرص التحسين التي تعزز تحقيق أفضل النتائج. وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج تحقيق المؤشرات الاستراتيجية، ومؤشرات الأجندة الوطنية خلال الربع الأول وانعكاساتها على انخفاض نسبة الجرائم المقلقة في إمارة عجمان، وانخفاض نسبة الحوادث المرورية نظراً لتقييد الحركة المرورية المرافقة لبرنامج التعقيم الوطني.

ومن جانبه، شدد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية بين موظفي شرطة عجمان ما يضمن صحتهم وسلامتهم، من خلال مراقبة كاميرات المراقبة الحرارية في الإدارات، مؤكداً على ضرورة الالتزام في ارتداء الكمامات، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى الموظفين بالبقاء في بيوتهم.

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