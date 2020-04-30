أمطار غزيرة ومتوسطة وتوقعات باستمرارها اليوم وغداً

شهد عدد من مناطق الدولة تزايد السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، كما كانت الرياح نشطة وقوية ومثيرة للغبار والأتربة وصلت سرعتها إلى 55 كيلومتراً في الساعة، وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض المناطق، مع اضطراب البحر حيث وصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق.

وسقطت أمس، أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة، منها أبوظبي وما حولها في الشوامخ ومدينة خليفة وبين الجسرين والمصفح، وكانت غزيرة على خورفكان والنحوة في الشارقة، ووادي الفرفار بالفجيرة، وحتا في دبي، ومصفوت في عجمان، وعدد من مدن الظفرة خصوصاً في طريف والسلع والرويس وغياثي ومدينة زايد، كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على مدينة العين وعدد من المناطق الشرقية.

وأهابت بلدية الظفرة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وذلك تجنباً للانزلاقات جراء الأمطار والرياح النشطة التي قد تؤدي إلى سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة.

كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، وطالبت بالالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً يصبح غائماً أحياناً، مع تشكل السحب الركامية خصوصاً شرقاً وشمالاً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم غد «الجمعة» مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع فرصة لحدوث البرق والرعد، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة. وسُجلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم أمس في أم الزمول بواقع 44.2 درجة مئوية عند الساعة 02:15 ظهراً، بينما سجلت أقل درجة في مطار رأس الخيمة بواقع 20 درجــة مئويــة عنــد الساعــة السادســة صباحــاً. (أبوظبي - البيان)

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