علي المطوع رجل الإنقاذ والمهام الصعبة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

الصمود والتحرك السريع وأداء الواجب على أكمل وجه في المهام الصعبة، سمات لازمت العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي منذ التحاقه بالعمل في الدفاع المدني، وكان من أوائل رجال الإمارات الأشداء الذين بادروا وتحمّسوا لحماية وحفظ أمن وأمان وسلامة هذا الوطن بكافة مكتسباته.

يواصل العميد خبير المطوع الليل بالنهار، ويحرص على الإشراف على كافة الأمور ويترأس فريق الأزمات البرية لمنظومة إدارة الأزمات في حكومة دبي، ويترأس الفريق التنفيذي لمشروع حصنتك لسلامة المباني في الدولة، وحصل على الكثير من الجوائز وشهادات التقدير من العديد من الجهات.

متابعة ميدانية

يقول العميد المطوع لــ«البيان»: بادرت منذ انطلاق عمليات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» بالعديد من الحلول وخطط العمل السريعة التي تتناسب وحجم المهمة الملقاة على عاتق رجال الدفاع المدني، وأصبحت أواصل الليل بالنهار لأشرف على كافة مجريات الأحداث منها تقسيم الشوارع في عمليات التعقيم ومتابعة فرق ونسب الإنجاز، وتذليل الصعاب، وهو الأمر الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساء كل يوم إلى السادسة صباح اليوم التالي.

ويضيف: لا يتوقف الأمر على الفترة المسائية، بل يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى في اجتماعات داخل الإدارة وخارجها مع الشركاء ومع المعنيين إلى جانب الإشراف على مهام الدفاع المدني الاعتيادية، وقد لا تصل ساعات النوم خلال الليل أكثر من 4 ساعات.

وفي أزمة «كوفيد 19» غيرت برنامجي اليومي، وأصبحت أقضي اكثر من 16 ساعة في العمل، والمتابعة الميدانية لكل صغيرة وكبيرة وتقديم الدعم والحلول لكل المشكلات التي تصادف تنفيذ المهام.

ويضيف: الحقيقة أن المشهد المتكرر يومياً حرص أفراد المجتمع على التقاط الصور لعمليات التعقيم أو التصفيق من الشرفات وغيرها من الأمور التي تسعد رجال الدفاع المدني أثناء تأدية واجبهم الوطني، كخط دفاع أول قادر على التصدي لأي أزمة يمكن أن تحدث.

توعية الأبناء

ويشير العميد المطوع إلى أنه يحرص على الالتزام بأداء مهام وواجبات الحياة الأسرية وتوعية أبنائه، وشرح الأوضاع الحالية لهم حتى يعرفوا طبيعة عمله ودوره في المجتمع، وخاصة في ظل هذه جائحة «كورونا».

ويتابع: أسرتي تعرف جيداً طبيعة عملي، فمنذ ساعات الصباح الأولى تبدأ وتيرة العمل المكتبي والميداني والانتقال السريع بين المواقع المختلفة، وفي الوقت نفسه أتابع عن قرب المهام الأسرية وأحرص على أن تتوازى مع مهام العمل، كما أحرص على مشاركتي أبنائي بعض الأنشطة المنزلية والألعاب أحياناً في ظل تواجدهم في البيت.

يمتلك العميد المطوع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الإطفاء والإنقاذ، حيث تولى إدارة العمليات في الدفاع المدني بدبي منذ عام 2008، بعدما تدرج في عدة مناصب في الدفاع المدني بدبي.

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