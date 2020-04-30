الموارد البشرية برأس الخيمة تطلق تحدي بناء القدرات الوظيفية لتطوير 50 مهارة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت آمنة محمد الشحي مديرة إدارة التوطين والمواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، عن إطلاق تحدي بناء القدرات- مواهبنا بلا حدود، والتي تستهدف تطوير 50 مهارة وكفاءة وظيفية مختلفة بما يتوافق مع طبيعة العمل والمهارات المطلوبة لإنجاز العمل بجودة ودقة عالية في وقت قياسي، والذي يسهم بدوره في رفع الإنتاجية الوظيفي.

وأشارت إلى أن التحدي يستهدف تطوير مهارات جديدة متوافقة مع الكفاءات المطلوبة لإنجاز العمل، ضمن مبادرة «تحدي الخمسين 2020»، التي أطلقتها الدائرة ضمن رؤية طموحة تستشرف المستقبل وترسخ ثقافة التميز الوظيفي، تماشياً مع «عام الاستعداد للخمسين»، عبر تطوير خطط ومشاريع الموارد البشرية، وذلك من خلال 10 تحديات مختلفة.

وأضافت الشحي: يتضمن التحدي طرح ورش تدريبية افتراضية إلكترونية مباشرة في مجالات قيادية، ومهنية تخصصية وشخصية، تستهدف موظفين الحكومة، كما سيتم توفير ملخصات لكتب عالمية والأكثر مبيعاً في مجال التنمية البشرية، وأهم الدروس المستفادة بشكل أسبوعي حول مواضيع معينه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، اختيارات أسبوعية لورش في تطوير مهارات متنوعة عبر منصات تدريب عربية مسجلة.

مبادرة

تابعت: سيتم إطلاق مبادرة ساعة معرفة للموظفين ممن يملكون مهارات وقدرات تدريبية باستطاعتهم مشاركة معرفتهم وخبراتهم مع الموظفين الآخرين لمدة ساعة مباشرة، عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالدائرة، وكذلك فتح المجال لمن يرغب من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية وتطوير الذات من المساهمة.

وأكدت أنه سيتم التركيز على تطوير الكفاءات في بناء العلاقات، التفكير الابداعي وحل المشكلات بطرق ابتكارية ومهارات الاتصال وورش تطوير اللغة الانجليزية في بيئة العمل وتطوير القيادات المؤثرة والعمل بفاعلية.

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