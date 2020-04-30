داوود الهاجري لــ«البيان »: منظومة ذكية في بلدية دبي لإدارة مهام الموظفين والمراسلات والتقارير

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي الكامل، وتطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، قامت بلدية دبي في الربع الرابع من 2019 بإطلاق المنظومة الذكية الخاصة بإدارة مهام الموظفين وإدارة عملية المراسلات والتقارير الداخلية والخارجية، وتم تدريب جميع الموظفين على هذه المنظومة لضمان استمرارية العمل مع تطبيق نظام العمل عن بعد، حيث يتميز النظام بقياس نسبة إنجاز المهام بدقة وفعالية.

وكشف الهاجري أن عدد التقارير الفنية والمراسلات الخارجية الاتحادية والمحلية بلغت 13 ألفاً و96 تقريراً ومعاملة، وذلك منذ تطبيق منظومة العمل عن بعد من 22 مارس إلى 23 أبريل 2020.

لافتاً إلى أن بلدية دبي أتاحت لجميع متعامليها استخدام أحدث التقنيات الحديثة لاستمرارية الأعمال سواء من خلال تطبيقاتها الذكية المتنوعة والشاملة أو موقعها الإلكتروني التزاماً منها بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية في مختلف قطاعاتها ومجالات عملها، عكست الرشاقة المؤسسية للبلدية خلال فترة «العمل عن بُعد».

وقال الهاجري: حرصت بلدية دبي على سلامة المتعاملين، وتم إغلاق جميع مراكز البلدية، ومن ضمنها المبنى الرئيسي، وتقديم جميع خدمات بلدية دبي عبر القنوات الإلكترونية والذكية بنسبة 100 %، حيث إن إدارة العمليات الحيوية لمدينة دبي مستمر ولن تتوقف.

خطة

وأشار داوود الهاجري إلى أن بلدية دبي نفذت خطة استمرارية الأعمال وفق نموذج تصنيف الخدمات الحكومية للأزمات والكوارث شملت توجيه المتعاملين إلى استخدام الخدمات والتطبيقات الذكية لإنجاز كل معاملاتهم حرصاً على سلامتهم، وتجسيداً لالتزام بلدية دبي بالتدابير الوقائية والاحترازية، التي وجهت بها القيادة الرشيدة، والاستفادة من التطبيقات والخدمات الذكية على مدار الساعة، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي Dubai 24/‏‏‏‏7، وعن طريق البريد الإلكتروني info@dm.gov.ae، وتسجيل البلاغات الطارئة كالمعتاد على 800900.

استدامة

وقال الهاجري: إن هذا التطبيق يعد من أبرز التطبيقات الذكية، التي أطلقتها بلدية دبي بهدف استدامة تقديم خدماتها لمتعامليها بكل سهولة ورصد بلاغاتهم على مدار، حيث يتيح التطبيق للمتعامل إمكانية تسجيل البلاغات وطلب الخدمات دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال وبميزات مختلفة وسهلة، مثل قدرة المتعامل على تسجيل البلاغات بطرق مختلفة «الصوت، الصورة، الفيديو، الكتابة» بسهولة وسرعة خلال 10 ثوان، ويقوم التطبيق بتتبع مسار البلاغ ومركبات المنفذين للبلاغ من خلال ميزة التحديد التلقائي لأقرب رقم «مكاني»، ما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز البلاغات، وبلغ إجمالي عدد البلاغات وطلبات الخدمة من خلال Dubai 24/‏‏‏‏7 11 ألفاً و302 بلاغ، تم إنجازها في الوقت المحدد بنسبة 99 %.

إجابات

وأوضح الهاجري أن نظام الموظف الافتراضي، الذي يتيح إمكانية الحصول على الإجابات اللازمة لمختلف الاستفسارات الواردة من المتعاملين، دون الحاجة للتواصل مع موظفي مركز الاتصال، لافتاً إلى أن خلال الفترة من 22 مارس إلى 23 أبريل 2020 بلغت عدد الاستفسارات الواردة لمركز الاتصال خلال فترة العمل عن بعد 68 ألفاً و148 بلاغاً تم الرد عل كل منها خلال 20 ثانية، وبلغ عدد ردود الموظف الافتراضي 6063 محادثة.

إنجاز

وتابع: تبلغ عدد المنتجات المسجلة في نظام «منتجي» أكثر من 200 ألف منتج، وبلغت نسبة إنجاز طلبات تسجيل المواد الاستهلاكية في النظام في الوقت المحدد 100% في الربع الأول من العام الجاري، وتم تسجيل 14 ألفاً و434 منتجاً، فيما بلغ عدد تسجيل المنتجات خلال شهر مارس من فئة مضادات الجراثيم 2500 منتج، وتم تحميل تطبيق «منتجي» الذكي خلال الفترة ذاتها 20101 مرة.

منصة تعليمية

وقال الهاجري: إن بلدية دبي أطلقت منصة تعليمية مجانية عن أساسيات سلامة الغذاء، يمكن لمتداولي الأغذية معرفة المعلومات الأساسية ومن خلال برامج التعليم عبر الإنترنت والتعليم عن بعد لأكثر من 22 ألف مؤسسة غذائية، وتم تسجيل 5000 مؤسسة غذائية في منصة سلامة الغذاء خلال فترة العمل عن بعد، من 22 مارس إلى 23 أبريل 2020.

وفي ما يخص المفتش الذكي أوضح مدير عام بلدية دبي أن البلدية تقوم بالتفتيش في مجالات عدة لضمان مراقبة الصحة والسلامة العامة بالإمارة، منوهاً بأن برامج عمليات التفتيش والرقابة على الصحة والسلامة العامة والمؤسسات الغذائية زيادة خلال الفترة 22مارس- 23 أبريل 2020 ووصلت 14ألفاً و743 عملية تفتيش.

نجاح

وأوضح أن عدد المعاملات الإلكترونية، خلال فترة تطبيق نظام العمل عن بعد، 22مارس- 23 أبريل 2020، بلغت 8321 معاملة شاملة التراخيص والرقابة تم إنجاز 99% منها خلال الوقت المحدد «3 أيام». كما بلغ عدد المواعيد، التي تم تنفيذها في الربع الأول من 2020 أكثر من 10 آلاف موعد، تم تنفيذها بنجاح.

خدمات فريدة

ويقدم تطبيق «خريطتي» الذي أطلقته أطلقت تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، خدمات فريدة من نوعها وهي خدمة «الترخيص الذاتي»، التي تمكن المتعامل من تصميم وترخيص ملاحق في فللهم السكنية، حيث بلغ عدد معاملات الترخيص الذاتي للملاحق في الربع الأول 57 معاملة، وتم إنجازها في الوقت المحدد وبنسبة 96%.

كما بلغ عدد المعاملات التي وردت عبر تطبيق «خريطتي» خلال فترة العمل عن بعد 22مارس-23 أبريل 2020، نحو 69 معاملة تم إنجازها خلال يوم عمل

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