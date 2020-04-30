إنجاز أعمال تجميل مدخل أبوظبي قرب جسر أم النار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، أعمال تطوير المدخل المؤدي إلى أبوظبي قرب جسر أم النار (المعهد البترولي)، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام والبنية التحتية العصرية التي تتمتع بها أبوظبي ومدنها كافة، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها بلدية مدينة أبوظبي لتطوير المناطق الداخلية والخارجية المحيطة بمدينة أبوظبي.

وتضمنت أعمال التطوير تشغيل وصيانة الأصول الزراعية وشبكات الري المحلية التابعة إلى النطاق الجغرافي لأعمال مركز بلدية مدينة زايد، حيث تم تطوير الجانب الأيمن لمدخل مدينة أبوظبي في منطقة أم النار بتنفيذ أعمال التجميل الطبيعي بمساحة إجمالية تزيد على 3400 متر مربع، عكست على المكان لمسة جمالية تعزز مظهر المدينة.

وقد تم تنفيذ مسطحات خضراء من زهور ومغطيات تربة وأسيجة نباتية، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري لخدمة هذه الزراعات.

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