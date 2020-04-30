مشعل في أحضان أسرته بتكاتف سفاراتنا في ٤ دول

المصدر: أبوظبي - وام

ضمن المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لكل مواطن خارج أرض الوطن، عاد الطفل الإماراتي مشعل محمود العلي، البالغ من العمر 9 سنوات إلى البلاد من الولايات المتحدة المكسيكية. وكان مشعل قد سافر مع جده إلى المكسيك لحضور زفاف خاله والذي كان سيلقاه للمرة الأولى.

وذلك في منطقة ساحلية تبعد نحو 19 ساعة براً عن مكسيكو سيتي. وبعد أن قضى الطفل وقتاً في المكسيك دون تمكنه من العودة، وبفضل جهود الوزارة وسفارات الدولة في كل من الولايات المتحدة المكسيكية وكندا والمملكة المتحدة، تمكن مشعل من الالتحاق بأسرته في الإمارات بعد رحلة إجمالية استغرقت 48 ساعة، انطلاقاً من المنطقة الساحلية ليسافر براً إلى منطقة كانكون ليستقل طائرة في رحلة استغرقت ساعتين إلى مدينة مكسيكو سيتي، ثمّ من المكسيك إلى كندا والمملكة المتحدة وصولاً إلى دبي ليلتئم شمل الطفل مع والديه.

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