محمد بن زايد: الإيمان والعمل طريقنا لتجاوز التحدي العالمي

المصدر: أبوظبي ـ وام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة التلازم بين الإيمان والعمل كي نتجاوز التحدي الذي نعيشه اليوم نحن والعالم.

وقال سموه «الإيمان بقيمنا الإسلامية والعمل بها، والتزود بالعلم الحديث والمعرفة، هو طريقنا إلى المستقبل». جاء ذلك في مداخلة لسموه خلال محاضرة استضافها مجلس محمد بن زايد ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية، تحت عنوان «بقيمنا نمضي نحو المستقبل» قدمها، عن بعد، الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد سموه في مداخلته أن القيم والأخلاق لها دور جوهري في المجتمع في الأوقات والظروف كافة، وهذا ما تجلى في شعب الإمارات والمقيمين على أرضها خلال هذه المرحلة. وأضاف سموه «اسمحوا لي أن أوجه كل التحية والتقدير إلى كل من يعمل لأجل سلامة هذا الوطن وصحة المواطنين والمقيمين، نفخر بهم جميعاً ولا نفرق بينهم في عطائهم وفي حبهم لهذه الدولة».

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