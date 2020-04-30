شرطة دبي تشارك في معرض افتراضي للتوظيف

المصدر: (دبي - وام)

استقطبت منصة القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في المعرض الافتراضي الأول من نوعه الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في الشارقة، ما يزيد على 820 طالباً وطالبة، كما استقبلت أكثر من 400 طلب عبر منصة إيفاد المخصصة لخدمات طلبة الجامعات ولمختلف الجنسيات.

وقدمت المنصة التي شاركت فيها الإدارة العامة للموارد البشرية وبالتنسيق مع مجلس طلبة الجامعات والكليات، 4 خدمات رئيسية تمثلت في خدمة التوظيف عن بعد، الاستقطاب الأكاديمي عن بعد، التدريب العملي عند بعد، العمل بنظام المتعاونين عن بعد.

وقال المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة الابتعاث والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، إن شرطة دبي تعوّل على الشباب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

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