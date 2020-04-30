«أودي فولكسفاغن الشرق الأوسط» تدعم جهود «إسعاف دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مجموعة أودي فولكسفاغن الشرق الأوسط، المشاركة في دعم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمتمثل في تقديم سيارات من إنتاج الشركة لدعم المؤسسة، واستخدامها في توصيل المعدات واللوازم الطبية ووجبات الطعام إلى فرق العمل المنتشرة في المواقع المختلفة داخل الدولة، بالإضافة إلى أسر هذه الفرق.

وقال جان بوريس الرئيس التنفيذي للمجموعة: «علينا أن نكون يداً واحدة عند الشدائد، كي نكون أقوى في مواجهتها معاً، وهذا ما أتاحه لنا «يوم لدبي». فنحن فخورون لأننا وضعنا أسطولاً من السيارات في خدمة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لمساعدتهم في توصيل الطعام والإمدادات الطبية، دون الحاجة إلى استخدام سيارات الإسعاف الخاصة بالمؤسسة، التي يجب أن تقتصر مهمتها على الخطوط الأمامية فقط. لقد شهدنا مثل هذه المبادرات الكبيرة في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولا شك أننا سنكون قادرين على اجتياز هذه الأوقات العصيبة، والخروج منها سالمين، إذا تكاتفنا معاً».

ومن ناحيته، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، عن بالغ سعادته لجميع المسؤولين في مجموعة أودي فولكس فاغن الشرق الأوسط.

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