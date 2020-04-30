28 حافلة وفّرتها «مواصلات الإمارات» لحالات الطوارئ

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت حنان محمد صقر المديرة التنفيذية لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات أن مواصلات الإمارات عملت على توفير 28 حافلة موزعة في مختلف مناطق الدولة، للاستخدام في حالات الطوارئ، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة جاهزية هذه الحافلات بشكل مستمر مع توفير السائقين ومنسقي عمليات للإشراف عليها، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس «كورونا».وقد هيأت مواصلات الإمارات أكثر من 90 % من أسطول حافلاتها أي نحو 7,000 حافلة لتقديم الدعم للسلطات المختصة في حال تم إعلان حالة الطوارئ.

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