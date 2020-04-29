سيف بن زايد: الإمارات برؤية قيادتها الاستثنائية حريصة على تعزيز البنى المجتمعية

المصدر: وام

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الإمارات برؤية قيادتها الاستثنائية حريصة على تعزيز البنى المجتمعية و تمكين فئات المجتمع كافة مشيرا إلى أن مبادرات الدولة ترسخ نهجا أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في تعزيز القيم الأسرية وإعلاء شأن التماسك المجتمعي من خلال علاقات أسرية بناءه تقوم على المحبة والمساوة وتكامل الأدوار واحترام الأخرين وتقدير الكبار وتمكين المرأة، وتوفير النشأة الصحيحة للشباب.

وأوضح سموه في تصريح له - بمناسبة تدشين النسخة التجريبية لبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة "لِمْعونِه" - أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات" تعد لبنة أساسية ودعما رئيسيا لخطط وجهود حكومة الإمارات الساعية لتعزيز مكانة الأسرة الإماراتية وبناء إنسان الغد والمستقبل الذي يشكل عماد البناء الإماراتي في التنمية والمسيرة المظفرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز