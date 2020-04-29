تفاصيل الإحاطة الإعلامية (21) لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد حكومة الإمارات الساعة 9:30 مساءً من اليوم (الأربعاء) إحاطتها الإعلامية الدورية للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفاصيلها.

تتحدث في الإحاطة الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة.

تتحدث في الإحاطة الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن #حكومة_الإمارات والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في #الإمارات

إجراء 26,195 فحص إضافي جديد، وتسجيل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا_المستجد، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في #الإمارات إلى 11,929 حالة



د. آمنة: رغم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يشكل أكثر من 0.12 % من سكان دولة #الإمارات، نطمئن المواطنين والمقيمين أننا لن ندخر جهدًا لاحتواء الأزمة، والحد من انتشار #فيروس_كورونا_المستجد

شفاء 148 حالة جديدة من #فيروس_كورونا_المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في #الإمارات 2329 حالة

د. آمنة: كلنا أمل وتفاؤل أنه بتفاني خط دفاعنا الأول من أطباء وممرضين، وباتباعنا لأفضل وأحدث أساليب العلاج ستزيد نسب التعافي في دولة #الإمارات

وفاة 9 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس #كورونا_المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في #الإمارات إلى 98 شخص



د. آمنة: عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في دولة #الإمارات 9502 حالة من جنسيات مختلفة، تمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع

د. فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في #الإمارات : أثبتت بعض التقارير أن #فيروس_كورونا_المستجد يترك بعض الآثار لدى فئة قليلة جداً من الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة بالفيروس



د. فريدة: الآثار التي قد يتركها #فيروس_كورونا_المستجد تؤثر على الرئتين، حيث قد يعاني بعض المرضى الذين تم شفاؤهم من ضعف وظائف الرئة، وعدم المقدرة على القيام ببعض الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقًا، مثل صعوبة المشي لمسافات طويلة وضيق في التنفس

د. فريدة: يُنصح المتعافين من #فيروس_كورونا_الكستجد بأداء بعض التمارين لتحفيز القلب والأوعية الدموية، مثل ممارسة السباحة والرياضة بصورة عامة، واتباع أسلوب حياة صحي، كالمداومة على تناول الطعام الصحي، والامتناع عن التدخين

د. فريدة: لا توجد ولله الحمد حالات في #الإمارات أُصيبت بفيروس #كورونا_المستجد مرة أخرى بعد شفائها، لكن تم بالفعل تسجيل حالات في العالم أصيبت مرة أخرى بعد تعافيها من المرض، وقد يعود ذلك إلى عدم شفائها كليًا أول مرة، أو عدم إجراء فحوصات كافية لها قبل خروجها من المستشفى

د. فريدة: أغلب الحالات التي تصاب بفيروس #كورونا_المستجد لا تظهر عليها الأعراض، وقد تكون أعراض بسيطة كارتفاع درجة الحرارة والسعال وألم في الحلق، في حين قد يعاني البعض من فقدان حاسة الشم والتذوق لفترة مؤقتة

د. فريدة: الفترة الأولى للإصابة بفيروس #كورونا_المستجد هي فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض، والتي يدخل فيها الفيروس خلايا الجسم مثل الخلايا الخاصة بالحلق والقصبة الهوائية والرئة

د. فريدة: في فترة الحضانة قد لا يمرض الشخص أو يصاب بأية أعراض على الإطلاق، وتختلف فترة الحضانة من شخص إلى آخر، ولكنها تترواح بين يوم واحد إلى 14 يوم، وبمتوسط 5 أيام

د. فريدة: المرحلة التي تلي فترة الحضانة هي الإصابة بالمرض البسيط، وقد تصاحبه بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وألم في الحلق، ويمكن علاج تلك الأعراض بالراحة في الفراش، والإكثار من السوائل

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