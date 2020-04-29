"التربية" تتيح "بنك الأسئلة" للمعلمين لتوظيفه في الاختبارات عن بعد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أتاحت وزارة التربية والتعليم، بنك الأسئلة لتوظيفه في عملية الاختبارات القصيرة، وتدريب الطالب على نماذج لأسئلة متنوعة، وأبلغت المدارس، المعلمين، بأهمية توظيف «بنك الأسئلة»، والاستفادة من الأسئلة المبنية وفق المهارات المختلفة، ومرتبطة بالنواتج التعليمية المستهدفة بالتطبيق، لقياس أداء الطالب، وتحديد نقاط القوة والضعف لدية، ويحتوي ملايين الأسئلة، وجاهزيته تجعل الطالب قادراً على تطبيق الاختبار عن بعد.

نتائج دقيقة

من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ «البيان»: إن «بنك الأسئلة»، يحقق نتائج واضحة ودقيقة، على صعيد قياس أداء الطّلبة، ويحتوي على تصميم نظام اختبارات وتقويم، ليكون المُساعِدَ الشَّخصيَّ الخاصَّ للمعلم والطالب، ويساعد المعلمين على تدريب الطّلبة على الاختبارات عن بعد.

وأشارت إلى أن نّظام بنك الأسئلة المُعدّ، يعكس توجهات وزارة التّربية، في وضعُ أُطُر واضحة لوجهة نظر المعلمين من الاختبار والتّقييم، فالاختبار أداةٌ غايتها الحصول على المعلومات الكافية لبناء تقويم سليم.

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