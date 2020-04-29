طقس غائم غداً مع فرصة لسقوط الأمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا يصبح غائما أحيانا، مع تشكل السحب الركامية خاصة شرقا وشمالا، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 -30 تصل إلى 45 كم/س.. و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا ، يضطرب أحيانا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:39 والمد الثاني عند الساعة 05:04 والجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:26 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 65 15

دبي 41 28 55 20

الشارقة 41 26 60 20

عجمان 39 28 70 30

أم القيوين 40 25 75 25

رأس الخيمة 39 27 75 20

الفجيرة 37 29 75 25

العين 43 29 45 10

ليوا 44 26 60 15

الرويس 42 25 75 20

السلع 41 26 75 25

دلما 38 25 75 30

طنب الكبرى 37 26 80 35

طنب الصغرى 37 26 80 35

أبو موسى 37 26 80 35 .

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