فاطمة بنت مبارك: الإمارات قادرة على مواجهة التحديات

المصدر: وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن القيادة الرشيدة في دولة الامارات تبذل جهودا كبيرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " وذلك في ظل التطورات والمستجدات العالمية بشأن هذا المرض.. مؤكدة قدرة الإمارات على مواجهة التحديات العالمية واضعة في قمة أولوياتها الحفاظ على صحة وسلامة أبنائها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة تدشين النسخة التجريبية لـ " بوابة الاستشارات الأسرية " إحدى خدمات بوابة /لمعونه/ إن دولة الامارات تسير وفق نهج استباقي يستشرف التحديات كافة في ظل الأزمة التي يتعرض لها العالم في مواجهة فيروس كورونا و برهنت للعالم جاهزيتها في التعامل مع الحالات الطارئة عبر تكاتف جهود المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص و الفعاليات المجتمعية للتصدي لهذا الوباء وتبرز في المقدمة جهود و تضحيات العاملين في القطاع الصحي المرابطين في خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمع .. وأوضخت أن مرونة وديناميكية الحكومة الرشيدة وفاعليتها مكنها من إدارة الأزمة بكفاءة و اقتدار واتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل ودون إبطاء مع ضمان التنفيذ السريع.

وأضافت سموها " أطلقنا بوابة /لمعونه/ التي تعكس مفهوم العون و الدعم الأمر الذي يتطلب ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية الرامية إلى الاهتمام بالأسرة وأفرادها كافة، وتعزيز أدوارهم في المجتمع".

ووصفت سموها تدشين النسخة التجريبية لبوابة الاستشارات الأسرية بأنها خطوة استباقية تعكس بدورها رؤية سليمة و علمية للحاضر و المستقبل في دولة الامارات العربية المتحدة المبنية على أسس راسخة وخطط واضحة للأهداف لتحقيق طموح الإمارات في بلوغ التنمية الشاملة المستدامة وتعزيزها.

وأشارت سموها إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة من الدول السباقة في استباق الاحداث و تعزيز تكامل الأدوار وتوحيد جهود المؤسسات للمشاركة الكاملة في بناء المجتمع و الاستفادة من الموارد و الكفاءات الوطنية الاستثنائية لتصميم منظومات جديدة للخمسين عاما المقبلة لضمان مستقبل حافل بالإضافات النوعية لإنجازات الرواد المؤسسين لدولتنا .

و شددت سموها على أهمية ترسيخ ثقافة التميز لمتابعة مسيرة الدولة في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية في مختلف المجالات وتحقيق قفزات نوعية في الأصعدة كافة وذلك عبر تطوير الخطط و المشاريع ليكون القادم أفضل لأبناء الإمارات واستدامة التنمية لأجيال المستقبل.

من جانبها قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في تصريح لها بالمناسبة نفسها إن المبادرات التي يعمل عليها الاتحاد ما هي إلا ترجمة واضحة للرؤية بعيدة المدى لقيادة الدولة الرشيدة بشأن تطوير خطط ومشاريع تجعل القادم أفضل وتحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، من خلال اعتماد استراتيجية عمل وطنية ...

وجاءت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إطلاق بوابة /لمعونه/ لإبراز دور الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الأسرية وتعزز تكامل أدوار الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن توحيد الجهود بين المؤسسات للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية يعد تجسيدا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لإيمانها المطلق بالنهضة الشاملة في الخمسين عاما المقبلة، والتي ستمكن أبناء الإمارات من تحقيق قفزات استثنائية في الأصعدة كافة.

وقالت: " في هذه المناسبة نعبر عن شكرننا وامتناننا لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل، القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، دائرة القضاء، هيئة تنمية المجتمع بدبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إدارة مراكز التنمية الاسرية بالشارقة و مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر." من ناحيتها قالت المهندسة غالية علي المناعي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في الاتحاد النسائي العام إن بوابة الاستشارات الأسرية تهدف إلى استشراف التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال توحيد منافذ الوصول للخدمات الاستشارية وتوحيد التصنيفات والمفاهيم لرسم الواقع وتشخيصه لدعم متخذ القرار في رسم السياسات المعنية بالأسرة.

و تتبع البوابة منهاج حوكمة الآليات والإجراءات من بدء تلقي الطلب حتى إغلاقه مستندة على آلية موحدة لقياس مستوى الرضا واشراك مقدمي الطلب في رسم ملامحها.

وتتضمن البوابة 5 خدمات استشارية أساسية وهي الاستشارات الأسرية، الاستشارات الاجتماعية، الاستشارات النفسية والاستشارات القانونية ويتم تصنيف الطلبات المقدمة وفق ثلاثة نماذج وهي طلب استشارة فورية وطلب استشارة مرئية و طلب التواصل المباشر مع الجهة الاستشارية.

ويتم تقديم طلبات الاستشارة الفورية وطلبات التواصل المباشر إلى الجهة الاستشارية عبر الواجهة الأمامية أما بالنسبة لطلبات الاستشارة المرئية فيتم التنسيق بشأنها عن طريق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الجهات المشاركة.

و تستعرض بوابة /لمعونه/.. الخدمات الأسرية المقدمة لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وتتضمن 3 خدمات فرعية هي بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة بدولة الامارات العربية المتحدة ودليل الخدمات الأسرية وخدمة /شوفتكم/.

و يتضمن " دليل الخدمات الأسرية " أكثر من ٧٠ خدمة أسرية مقدمة من مختلف الجهات الرسمية في الدولة مصنفة وفق نوعية الخدمة /الخدمات الخيرية والدعم الاجتماعي والرعاية المنزلية والاستشارات وخدمات التوصيل والترفيه والتعليم والصحة/ أو حسب الفئات المستهدفة من /كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر المتعففة والمقيمين والمجتمع بشكل عام/.. ويعتبر الدليل بمثابة مرجع لأفراد المجتمع لتسهيل عملية وصولهم إلى الخدمات الأسرية بالدولة.

وفي ظل توفر التكنولوجيا التي سهلت عملية لم شمل الأسرة وجعلت التواصل بالقلوب متاحا رغم بعد المسافات تم توفير خدمة شوفتكم من قبل الاتحاد النسائي العام لتنسيق عملية الرؤية عن بعد لأفراد الأسرة في هذا الظرف الاستثنائي.. فمهما طال الحنين.. نحن ملتزمون يا وطن /خلكم بالبيت/.

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