"الموارد البشرية والتوطين" تؤكد ضرورة التزام المنشآت بسداد أجر العامل من خلال نظام حماية الأجور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفقا للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة.

ودعت الوزارة المنشآت التي تمنح أي عامل لديها "إجازة مبكرة" خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد الى الإسراع في توثيق هذه الإجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل والذي يتوافر على التطبيق الذكي للوزارة في متجري ابل ستور وجوجل بلاي والموقع الالكتروني www.mohre.gov.ae .

وأوضحت الوزارة أن على المنشآت التي تتفق مع أي من العاملين لديها على تخفيض أجره مؤقتا أو بشكل دائم القيام بتوثيق هذا الاتفاق عبر الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.

وأكدت الوزارة ان التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها وكذلك توثيق الإجازات المبكرة والتخفيض الذي يطرأ على أجر العامل سواء بشكل مؤقت او دائم من شأنه ان يضمن حقوق طرفي علاقة العمل خصوصا وأن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور والتي تأتي انعكاسا لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.

كما أكدت الوزارة ان التقيد بالإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشآت وخصوصا ما يتعلق منها بالأجر من شأنه أن يعزز استقرار علاقة العمل ويزيد من إنتاجية العامل الأمر الذي ينعكس إيجابا على مصالح أصحاب العمل.

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