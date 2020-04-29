"التطبيب عن بعد" بـ"اجتماعية الشارقة" يعزز الرعاية الصحية للمجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عبر إدارتها للرعاية المنزلية، خدمات "التطبيب عن بعد" تتضمن جلسات مع الأطباء والمعالجين الطبيعيين من خلال حجز مواعيد مسبقة من خلال الاتصال بالرقم 8007080 أو عبر الواتس اب على الرقم 065015505 بهدف التقليل من مراجعة المستشفيات والمرافق الصحية حفاظاً على صحة المجتمع وتشجيعهم على الجلوس في البيت.

وتعد خدمة "التطبيب عن بعد" استمراراً لخدمات الرعاية المنزلية التي يتم تقديمها لكبار المواطنين، وطريحي الفراش، وذوي الهمم ، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، إلى جانب الأفراد الذين هم في الحجر الصحي المنزلي، يقدمها الكادر الطبي بدائرة الخدمات الاجتماعية.

ويستفيد من هذه الخدمة؛ كبار المواطنين والأفراد الذين يعانون أمراضا مزمنة، أو من هم بحاجة لتجديد وصفة طبية، ويفضلون عدم زيارة المراكز الصحية خلال هذه الفترة، إلى جانب الأشخاص في العزل المنزلي، بالإضافة إلى مختلف أفراد المجتمع، من خلال التواصل هاتفياً.

وقالت خلود عبد الله آل علي؛ مدير إدارة الرعاية المنزلية، أن خدمة "التطبيب عن بعد" الذي أطلقتها الدائرة تشكل ركيزة أساسية في دعم الجهود الصحية التي تقوم بها إدارة الرعاية المنزلية لمستفيديها؛ من خلال كفاءات من المهنيين الأطباء والفنيين، فضلاً عن البنية التحتية والأنظمة التقنية التي تلبي متطلبات "التطبيب عن بعد".

ولفتت إلى أن خدمة التطبيب عن بعد ما هي إلا تكملة لخدمات الرعاية المنزلية التي تضمن الحفاظ على صحة الآباء والأمهات وهم في منازلهم؛ مشيرةً إلى أنه في حال هناك حالات بحاجة للتدخل العاجل يتم التدخل الفوري من قبل فريق الرعاية المنزلية لتقديم العلاج اللازم أو تحويل الحالة للمستشفى إن تطلب الأمر، مع مراعاة عدم التحويل إلا للحالات التي تستدعي حالتها الدخول للمستشفى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز