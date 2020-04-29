كهرباء ومياه دبي توقع إتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

تعزيزاً لجهودها في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير 75 بالمئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، إتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل. وسيتم تشغيل المرحلة الخامسة على مراحل بدءاً من الربع الثالث من عام 2021.

وقد وقع الاتفاقية عبر الإتصال المرئي كل من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" ، وذلك تأكيداً على استدامة واستمرارية الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالعالم.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أعلنت في نوفمبر 2019 عن اختيار الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار «كالمتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية .وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. وكانت الهيئة قد تلقت 60 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة "شعاع للطاقة-3 " ، لتنفيذ المشروع ، وتمتلك 60% من أسهمها ، وذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار ، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة. وسيستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على كلا الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول العام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، حيث سيساهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.

وبهذه المناسبة قال معالي سعيد محمد الطاير: " بداية، أود أن أتقدم للجميع بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، نوقع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية شراء الطاقة مع الائتلاف الذي تقوده أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، هذا الصرح الوطني الرائد الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم".

وأضاف معاليه: "لقد برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها دائماً سباقة ومستعدة للتعامل مع مختلف التغيرات والظروف، وتؤكد التطورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية مؤخراً، أهمية المسار الذي اتخذته الدولة مبكراً للاستعداد لوداع آخر برميل نفط وتنويع مصادر الطاقة. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نهتدي برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات كبرى للطاقة المتجددة والنظيفة، وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 1013 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ولدينا 1850 ميجاوات قيد التنفيذ بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة؛ مع مراحل أخرى مستقبلية للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050".

وتابع معاليه بالقول: "تشكل المرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، إضافة نوعية جديدة في سجل سلسلة مشروعاتنا الناجحة في مجال الطاقة الشمسية والنظيفة التي تستخدم أفضل التقنيات العالمية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة. وستنفذ المرحلة الخامسة شركة "شعاع للطاقة-3 " التي أسستها الهيئة بالشراكة مع الائتلاف الذي تقوده أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، وقد حصلنا على أدنى سعر عالمي بقيمة 1.6953 سنت أمريكي للكيلوات ساعة لهذا المشروع الذي سيستخدم أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.ونتعهد بمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة؛ مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لنسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات".

من جانبه، قال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة أكوا باور: "يأتي توقيع اتفاقية اليوم نتاج شراكة استراتيجية نعتز بها مع "هيئة كهرباء ومياه دبي"، في مشروع هو الأكثر طموحاً والأكبر من نوعه في العالم، ويستهدف الحد من البصمة الكربونية في إمارة دبي وتحويلها إلى نموذج يُحتذى به عالمياً في مجالي الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر المستدام".

وأكد أبونيان على أن نجاح المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تسجيل أدنى سعر تعرفة في قطاع الطاقة الشمسية عالمياً والشروع في تنفيذه وفق أعلى المعايير التقنية والتشغيلية والفنية، كل هذا يؤكد مدى متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تواصل خططها وبرامجها التنموية السباقة بثبات وثقة رغم أي تحديات مرحلية، ما يرسخ من جاذبية البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة دبي عالمياً لدى مجتمع المستثمرين والممولين.

وأعرب أبونيان عن امتنانه وتقديره لثقة هيئة كهرباء ومياه دبي في شراكتها مع "أكوا باور" في تحقيق أهدافها الطموحة، مؤكداً أن المرحلة الخامسة ستشهد تعاوناً وثيقاً مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومجموعة شنغهاي إلكتريك الصينية لتنفيذ مشروع سيسجل دون شك علامةً بارزةً قي قطاع الطاقة المتجددة، لا إقليمياً فحسب، بل وعالمياً.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدأت بقدرة 13 ميجاوات في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية (PV)، وتم افتتاح المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017، وتبلغ قدرة المرحلة الثالثة 800 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية. وتعد المرحلة الرابعة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل. ووصلت الاستثمارات الإجمالية لهذه المرحلة إلى 15.78 مليار درهم. وسيستخدم المشروع ثلاث تقنيات مشتركة بقدرة 950 ميجاوات من الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وسيتم بناء أعلى برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة.

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