أكثر من نصف مليار مشاهدة لمحتوى منصات "دبي للمستقبل" المعرفية

سجلت المنصات المعرفية لمؤسسة دبي للمستقبل التي تشمل "مرصد المستقبل" و"حوارات دبي للمستقبل" ومجلتي "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" و"العلوم والعموم"، منذ إطلاقها أكثر من نصف مليار مشاهدة للمحتوى التكنولوجي والعلمي المتاح باللغة العربية لجميع المهتمين بمتابعة أخبار العلوم والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، فيما وصل عدد متابعي حسابات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي 5 ملايين متابع.

وتمثل المنصات المعرفية مرجعية علمية موثوقة لمختلف شرائح المجتمع في ظل التحديات الصحية العالمية التي يمثلها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يتطلب توفير معلومات دقيقة من المصادر الرسمية بأسلوب علمي مبسط مدعوم بمقاطع الفيديو التوعوية والرسوم البيانية التوضيحية.

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن نشر وتعزيز المحتوى المعرفي يمثل أحد أبرز ركائز استراتيجية المؤسسة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ووجه بتعزيز دورها كمنصة رائدة عالمياً لنشر المعرفة وأبحاث المستقبل تلهم الملايين لصنع مستقبل أفضل للإنسانية، وتوفير مرجعية للأبحاث والمعرفة تدعم جهود حكومة دبي ودولة الإمارات لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية".

وأضاف الجزيري أن المنصات المعرفية للمؤسسة نشرت منذ إطلاقها أكثر من 16 ألف مادة علمية، وصلت لجميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات وخارجها، بفضل شراكات المؤسسة الاستراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية الوطنية والعالمية.

وتابع: "نحن ملتزمون بمواصلة تقديم أحدث التقارير والأبحاث والدراسات العملية والأكاديمية والترجمات والمقالات لاطلاع متابعي حسابات المؤسسة وموقعها الإلكتروني والمهتمين على أحدث ما توصلت له قطاعات العلوم والتكنولوجيا، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب توظيف كافة الإمكانيات لدعم جهود مواجهة فيروس "كوفيد-19" والاستعداد للتغيرات المستقبلية".

التميز في نشر المحتوى المعرفي

وتتميز المنصات المعرفية في مؤسسة دبي للمستقبل بقدرتها على تبسيط المواضيع والمفاهيم العلمية والتكنولوجية المتقدمة للأفراد من غير المتخصصين بما يسهم في سد الفجوة في وجود منصات إعلامية متخصصة في نشر الثقافة العلمية واستشراف المستقبل، كما تسلط الضوء على إنجازات المبتكرين والمخترعين والعلماء العرب وأبرز قصص نجاح الشركات الناشئة بما يرفد جهود المؤسسة لبناء مهارات تصميم وتنفيذ المستقبل وتمكين الشباب بمهارات الثورة الصناعية الرابعة.

خطط مستقبلية

وتعمل مؤسسة دبي للمستقبل على تطوير منصاتها المعرفية لتقدم محتواها العلمي بلغات مختلفة وبجودة عالية للوصول إلى جميع المهتمين حول العالم بالموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا الصحة والتعليم والاتصالات والطاقة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وغيرها من المجالات التي تمس حياة الإنسان.

مرصد المستقبل

وبلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني لـ "مرصد المستقبل" أكثر من 4.6 ملايين زيارة، فيما وصل عدد مشاهدات الفيديوهات التي نشرها لأكثر من نصف مليار مشاهدة، وتصل نشراتها الإخبارية اليومية إلى أكثر من 32 ألف مشترك حول العالم. ويصل عدد متابعي صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لـ 4.96 مليون شخص بواقع 4.6 مليون متابع على فيسبوك، ونحو 235 ألف متابع على انستغرام، و125 ألف متابع على تويتر.

وقد وصل المحتوى الرقمي المرئي الذي أعده فريق العمل في مرصد المستقبل إلى 187 مليون شخص، وتم نشر أكثر من 12 ألف مادة إعلامية من أخبار ومقالات بحثية ودراسات ونتائج الأبحاث والمواد المرئية والرسوم البيانية في العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا مثل الفضاء والعلوم الصحية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية والواقع الافتراضي، والدراسات العلمية العامة، والعديد من المجالات المتخصصة الأخرى.

حوارات دبي للمستقبل

وتمثل "حوارات دبي للمستقبل" منصة معرفية هادفة إلى المساهمة في بناء قدرات أفراد المجتمع وإلهامهم للمشاركة في صناعة المستقبل، من خلال استعراض قصص نجاح وتجارب متميزة لرواد أعمال ومفكرين ومختصين في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من مختلف دول العالم. ولديها حالياً أكثر من 131 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد مشاهدات محتواها الرقمي أكثر من 16 مليون مشاهدة. وسجل مقطع الفيديو الذي نشرته للعالم الأمريكي نيل دي غراس تايسون المتخصص في مجال الفيزياء الفلكية أكثر من 1.4 مليون مشاهدة، فيما حقق الفيديو الخاص بالنجم العالمي ويل آي آم أكثر من 639 ألف مشاهدة.

مجلة "العلوم للعموم"

في سياق متصل، نشرت مجلة العلوم للعموم «بوبيولار ساينس» 16 عدداً باللغة العربية، كان أولها عام 2017 والذي حمل رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الشباب العربي قال سموه فيها: نحن أمة عربية واحدة.. نحن أمة عربية خالدة.. نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا.. نحن أمة قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض".

وتم توزيع 160 ألف نسخة من المجلة في أكثر من 20 دولة، وسجلت أكثر من 60 مليون مشاهدة سنوياً عبر مختلف منصاتها الإلكترونية، ولديها حالياً أكثر من 270 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن مجلة «بوبيولار ساينس» تأسست عام 1872، وتعد أقدم مجلة علمية شهرية على مستوى العالم، وقد حصدت أكثر من 58 جائزة مرموقة، وتتم ترجمتها إلى 30 لغة، كما وتوزع في 45 دولة حول العالم.

مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"

وتحتوي هذه المجلة العلمية الرائدة التي تنشرها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع "هيكل ميديا" مئات المقالات العلمية عبر نسختها المطبوعة التي تصدر مرتين سنوياً، بينما ينشر موقعها الإلكتروني عدة مقالات متخصصة بشكل يومي، ولديها أكثر من 140 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد صدر العدد الأول من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو في سبتمبر 2018 ضمن مؤتمر إيمتيك مينا للتقنيات الناشئة في دبي، وتضمن رسالة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكد فيها أن اكتساب المعرفة والارتقاء بمستوى العلم لدى الشباب يسهم ببناء مجتمع معرفي عربي متمكن في المجالات العلمية والتقنية، ويشكل قيمة مضافة للعالم في دفع عجلة التطور والتقدم وبناء المستقبل.

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