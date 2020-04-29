"أبو ظبي التقني" يدشن منصة ذكية جديدة للتدريب عن بعد

المصدر: أبوظبي- البيان

دشن مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، منصة أبو ظبي التقني الذكية الجديدة "iTeach "لتدريب وتأهيل أبناء المجتمع في مختلف المجالات لأول مرة، بما يعزز منظومة "التعلم عن بعد" ويضمن استمرارية واستدامة التعليم في الدولة، وتكامل الخدمات التدريبية والتأهيلية للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات التي تدعم نظام الكفاءات وتتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية أبو ظبي 2030، وذلك استمرارا لنجاحات المركز مؤخراً في تطبيق منظومة العمل عن بعد، ومنظومة التعليم عن بعد التي استقطبت آلاف الطلبة، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المركز ونجاحاته.

وقال مبارك الشامسي أن المنصة الجديدة تتميز بشموليتها وأنها متاحة لجميع المراكز التدريبية المعتمدة طوال الـ 24 ساعة بالمجان، بما يعكس جاهزية "أبوظبي التقني" وتمتعه بالبنية التحتية والتقنيات العالية التي تؤهله لطرح المحتوى التدريبي الذي يتوافق مع استشراف الحاضر والمستقبل وفق معايير عالمية عبر هذه المنصة التي تجمع بين خدمات التعليم عن بعد، مشيراً الى أن المنصة تمكن المتدربين من الالتحاق بالدورات التدريبية الافتراضية دون الاعتماد على الوقت والمكان، ومن ثم تكوين مجتمع افتراضي يتفاعل المنتسبين له مع أقرانهم من المتخصصين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة الى أنها تحتوي على دليل للمواد التدريبية، ومجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل التواصل الميسر والتعلم عن طريق الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة.

وأوضح أن المنصة الجديدة تطرح منظومة تفاعلية تدريبية عن بعد، تقدم من خلالها البرامج التدريبية المتميزة التي تتيح للمستخدم سهولة الوصول لها طوال الوقت عن طريق البث المباشر والمشاركة الافتراضية، التي يتم من خلالها طرح الأفكار والاستفسارات من خلال المنتديات المخصصة لكل برنامج، كما سيقوم المركز بتوفير محتوى تعليمي جديد يتضمن مكتبة تكنولوجية تقدم برامج تدريبية عن بعد في العديد من المجالات مثل: تطوير الذات، ومهارات القيادة، وإدارة المشاريع، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية وغيرها من البرامج الهادفة.

وأختتم الشامسي تصريحه داعيا المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع هذه المنصة الإلكترونية التي تمكنهم في طرح مختلف البرامج النوعية المتقدمة وفق رؤى تتحقق من خلالها طموحات القيادة الرشيدة في أن يكون المواطنين هم المصدر الرئيسي للثروة في حاضر ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته أوضح علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الامارات في "أبو ظبي التقني" أن المنصة الجديدة تطرح دورات جديدة ومنوعة منها "إدارة المشاريع"، و"التغذية والرياضة في المنزل"، والحوسبة السحابية حيث يمكن للجميع التسجيل في مختلف الدورات عبر www.icampus.ac.ae مؤكداً ثراء المنصة بالكثير من البرامج والدورات التفاعلية التي تتوافق مع مهارات وتخصصات أبناء المجتمع.

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