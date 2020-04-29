أكاديمية جيمس ولينغتون تتبرع بالمعدات الطبية لمستشفى كينغز كوليدج في دبي

المصدر: دبي- البيان

تبرعت "أكاديمية جيمس ولينغتون-شارع الخيل" التابعة لمجموعة "جيمس للتعليم" بـ 110 نظارات طبية واقية لفريق "مستشفى كينغز كوليدج" في دبي، دعماً لجهودهم في مكافحة وباء "كوفيد-19". وجاء ذلك في أعقاب طلب المستشفى للدعم، حيث سارعت الأكاديمية بالاستجابة وتقديم المعدات الطبية اللازمة.



تستخدم الأكاديمية النظارات الطبية الواقية في قسم "تصميم المنتجات والعلوم" في حرمها، وهي مناسبة لاستخدامات فرق العمل الطبية في وحدة العناية المركزة في المستشفى، ويرتدي الفريق هذه النظارات الطبية الواقية في عملياته اليومية.



وفي هذا السياق، قال نيل ماثيوز، مدير "أكاديمية جيمس ولينغتون – شارع الخيل": "تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص ’جيمس للتعليم‘ على دعم المجتمع بما يتخطى حدود توفير التعليم عالي الجودة وحسب، فها هي اليوم تبادر إلى دعم العاملين في الخطوط الأمامية خلال هذه الفترة غير المسبوقة. إننا فخورون بالجهود الجماعية التي تبذلها مدرستنا لدعم العاملين في مكافحة وباء ’كوفيد-19‘ وتداعياته التي تؤثر علينا جميعاً، وحريصون على الوفاء بالتزامنا بإحداث فارق إيجابي ملموس".

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