«دار البر» تسعد 435 أسرة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة عن إسعاد 435 أسرة، بتكلفة إجمالية بلغت 1743095 درهماً، في الربع الأول من العام الجاري.

وقال علي عبدالله الشحي، مدير فرع الجمعية في الإمارة: «إن إيرادات التبرعات ومشاريع الوقف الخيري، خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، وصلت إلى نحو 3305031 درهماً».

وأوضح: «أن الجمعية في رأس الخيمة قدمت مساعدات في أبواب عدة للخير والإحسان، خلال الربع الأول، أسعدت بها الأسر المستورة وذوي الدخل المحدود، وتكفلت من بينها بسداد إيجار 109 منازل لأسر محتاجة، بقيمة 349 ألف درهم، وتسديد رسوم 135 طالباً، منهم 120 طالباً في المدارس، بتكلفة 419 ألف درهم، و15 طالباً جامعياً، بتكلفة 64 ألف درهم، كما تحمل فرع الجمعية رسوم علاج 45 مريضاً بتكلفة 224075، وسدد فواتير الكهرباء لـ15 منزلاً بتكلفة 43700 درهم، واستفادت 27 حالة في رأس الخيمة من مساعدات عامة قدمتها الجمعية، بتكلفة 81 ألفاً و500 درهم.

ووفقاً للشحي، واصل طلبة مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة حضور حلقات التحفيظ بالقراءة والتسميع «عن بُعد».

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