بلدية الظفرةتنفذ مشروع مستودع للمواد غذائية بمدينة دلما

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصل بلدية منطقة الظفرة تنفيذ مشروع مستودع لتخزين المواد الغذائية في مدينة دلما ويتضمن المشروع مخزنين رئيسيين أحدهما للمواد الغذائية والآخر للأعلاف، ومكاتب إدارية وخدمة العملاء ومرافق خدمات بمساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع، بالإضافة إلى أعمال المداخل ومواقف للسيارات، والمسطحات الخضراء.

ويبلغ طول كل مخزن 20 متراً وعرض 15 متراً وبارتفاع 6 أمتار. ويأتي المشروع انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحرص سموهم على توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات المجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية، بما يتوافق مع معايير الأمن والصحة والسلامة، لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية بمدينة دلما، إضافة إلى الحفاظ على الأعلاف للثروة الحيوانية في جميع الأوقات. كما يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

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