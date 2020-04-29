طارق بن خادم: الإمارات تتبع أعلى مقاييس الصحة والسلامة في مكان العمل

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل حملة دولية سنوية من شأنها تعزيز بيئة عمل لائقة صحية وآمنة، مع أهمية الحفاظ على الصحة والسلامة في مكان العمل، لافتاً إلى أنه في ظل الظروف الراهنة لوباء «كورونا» المستجد.

فقد مثلت الإمارات أعلى مقاييس الصحة العالمية والسلامة في مكان العمل حينما أعلنت وبشكل رسمي تفعيل نظام العمل عن بعد تحصيناً للمجتمع وضماناً لسلامة جميع موظفي الدولة من مواطنين ومقيمين وأفراد أسرهم. وأكد جهود موارد الشارقة في تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لكافة الموظفين المتواجدين في مقار العمل في ظل جائحة «كورونا» العالمية.

وتهيئة كافة الإجراءات التي تكفل سلامتهم وحمايتهم، وبالتالي وقاية أفراد أسرهم وكافة المحيطين بهم. وبين مدى جاهزية البنى التحتية الرقمية بإمارة الشارقة عامة وموارد الشارقة خاصة التي مكنتها من التعاطي مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية، وضمان استمرارية الأداء مع تطبيق نظام العمل عن بعد بكل مرونة وجودة.

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