«دعمُكن من أولوياتنا» مبادرة لمساندة الأمهات المصابات بـ«كورونا»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع عيادة الرضاعة الطبيعية في مركز تعزيز الأسرة في الشارقة، مبادرة مجتمعية بعنوان «دعمُكن من أولوياتنا»، وتهدف المبادرة إلى تقديم أجهزة شفط الحليب ومستلزماتها لمساعدة ومساندة الأمهات المرضعات المصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في الحفاظ على إنتاج الحليب لما له من دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية وتعزيز جهاز المناعة لديه، فضلاً عن الأثر الإيجابي في تقوية العلاقة بين الأم وطفلها في حال الاضطرار إلى عزلهما عن بعض.

وأكدت المهندسة خولة عبدالعزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التلاحم بين كافة مكونات مجتمع دولة الإمارات من خلال توحيد الجهود لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والوقوف إلى جانبهم لتجاوز هذه المحنة من خلال تهيئة كافة السبل ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية كل حسب اختصاصه.

مشيرة إلى أن جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تسعى دائماً إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات، من خلال التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز