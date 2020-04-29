«كهرباء دبي» تدعو إلى ترشيد الاستهلاك

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتبني الممارسات البيئية السليمة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، عملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تنهى عن الإسراف بجميع أشكاله، وقيم الشهر الفضيل التي تدعو إلى الاعتدال وتجنب الهدر، ووفرت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة نصائح التي تساعد المتعاملين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه عبر خطوات بسيطة، وفيما يأتي مجموعة من النصائح التي يمكن تطبيقها في المنزل:

التبريد:

› اضبط منظم الحرارة (الثرموستات) على 24 درجة مئوية أو أعلى، فكل درجة حرارة أعلى توفر حتى 5% من استهلاك التبريد.

› يقدر العمر الافتراضي لمكيفات الهواء بحوالي 10 سنوات، إذا كانت مكيفات الهواء الموجودة في منزلك أقدم من ذلك، ينصح باستبدالها بأجهزة جديدة موفرة للطاقة تحمل ملصق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من فئة 5 أو 4 نجوم، والتي ستساعدك في توفير ما يصل إلى 25 % من قيمة استهلاك التبريد.

›تعيق المرشحات (الفلاتر) المسدودة من عملية تدفق الهواء الطبيعي وتقليل كفاءة النظام بشكل كبير؛ لذا ينصح بتنظيف مرشحات مكيف الهواء مرة واحدة على الأقل كل شهر في فصل الصيف.

› استخدم الستائر والمظلات والمواد العاكسة لخفض كمية الحرارة التي تدخل عبر الزجاج خاصة في فصل الصيف.

› استخدم شرائط منع تسرب الهواء حول الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج.

الإضاءة:

›أطفئ الأنوار غير الضرورية، واستفد من الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان في الأماكن غير المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

›استخدم المصابيح الموفرة للطاقة (LED)، واحرص على تنظيفها بانتظام عند تراكم الغبار عليها.

› استخدم أجهزة المؤقت الزمني (Timers) أو أجهزة استشعار الحركة (Motion Detectors) للتحكم بالمصابيح حيثما أمكن.

› استخدم أجهزة خفض الإضاءة (Dimmers) المناسبة للتحكم في شدة الإضاءة بشكل أفضل وخفض الاستهلاك.

الأجهزة المنزلية المنزلية:

› حافظ على درجة حرارة الثلاجة في حدود 4 درجات مئوية، أو حسب كتيب الإرشادات الخاص بالثلاجة لتجنب فقدان الطاقة دون ضرورة.

› حافظ على درجة حرارة المجمد عند – 18 درجة مئوية.

› افحص حالة الإطار المطاطي حول باب الثلاجة بشكل دوري.

› اترك الطعام الساخن حتى يبرد (لمدة لا تزيد على نصف ساعة) قبل إدخاله إلى الثلاجة.

› ضع الثلاجة في مكان بعيد قليلاً عن الفرن وغسالة الصحون ومجفف الملابس وأشعة الشمس المباشرة للحفاظ على كفاءتها.

الطبخ:

› يستهلك المايكرويف طاقة أقل من الفرن الكهربائي.

› استخدم أواني مسطحة من الأسفل، لأنها تلامس المصدر الحراري بشكل أفضل، وتأكد من إحكام الأغطية لتسريع نضج الطعام. وينصح أيضاً باستخدام أواني الضغط، لأنها تستهلك قدراً أقل من الطاقة.

غسالات الصحون والملابس:

› استخدم غسالة الصحون أو الملابس عندما تكون مملوءة بالكامل لتحقيق أقصى قدر من توفير المياه والكهرباء والمنظفات.

› عند شراء أجهزة منزلية جديدة، ابحث عن الغسالات صديقة البيئة التي تسمح لك باختيار دورة الغسيل التي تناسب احتياجك، ما يسهم في توفير الكهرباء والمياه، وتمكنك أيضاً من تخفيض درجة الحرارة عند غسل الملابس عندما لا تكون هناك حاجة للغسيل في درجات حرارة عالية، ما يؤدي إلى توفير الكهرباء.

› آلة تجفيف الملابس تستهلك قدراً كبيراً من الكهرباء؛ لذا ينصح بتجفيف الملابس طبيعياً.

صنابير الحمام والمطبخ:

› قم بتركيب أدوات موفرة لمياه الاستحمام لتكون بمعدل تدفق أقل من 8 لترات في الدقيقة.

› قم بتركيب موفرات المياه على صنابير المطبخ والحمامات لتوفير حتى 40% من استهلاك مياه الصنابير.

› أغلق الصنبور عند تنظيف الأسنان أو الحلاقة لتوفر نحو 5 جالونات (19 لتراً) يومياً.

› اغسل الخضروات والفواكه في وعاء مملوء جزئياً بالمياه بدلاً من استخدام المياه الجارية. مع الأخذ بالاعتبارات الصحية. وأعد استخدام المياه المستخدمة في غسل الخضار لري النباتات المنزلية.

دورة المياه:

› المراحيض الجديدة توفر حوالي 6 لترات من الماء لكل استخدام مقارنة بالمراحيض القديمة، وبإجمالي وفر يصل إلى 10 آلاف لتر في السنة للفرد الواحد.

›افحص تمديدات المياه في الحمام بين الحين والآخر بحثاً عن تسرب وأصلحه فوراً.

ري المزروعات:

› قم بري حديقة منزلك قبل 8 صباحاً أو بعد 6 مساءً لتجنب فترة ارتفاع الحرارة في الظهيرة وزيادة التبخر.

› افحص نظام صمامات الرش بحثاً عن أية تسربات، وقم بالحفاظ على الرؤوس في حالة جيّدة.

› قم بضبط المؤقت الزمني للمرشات الأوتوماتيكية طبقاً للاحتياجات الموسمية من المياه وأحوال الطقس.

› ضع رشاشات الماء بحيث تقوم بري المزروعات فقط في الحديقة بحيث لا ترش الماء بعيداً عن المزروعات. تجنب رشاشات الماء التي ترش رذاذاً خفيفاً مما يزيد من فرص التبخر.

إرشادات عامة:

› عند شراء الأجهزة الكهربائية، احرص على اختيار الأجهزة الحاصلة على 5 أو 4 نجوم من خلال ملصق كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

› اغسل سيارتك باستعمال دلو بدلاً من خرطوم المياه.

› نظف الفناء الخارجي باستخدام المكنسة اليدوية بدلاً من خرطوم المياه.

› قم بتغطية أحواض السباحة لتقليل تبخر الماء.

› قم بإجراء اختبار تسرب المياه مرتين في السنة عن طريق إيقاف

تشغيل جميع أجهزة المياه والصنابير ثم تأكد من توقف عداد المياه. إذا كان العداد ما زال يتحرك فذلك يؤكد وجود تسريب.

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