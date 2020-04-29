فرق ميدانية لمكافحة التسوّل في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على استمرارية الأعمال، بالرغم من الظروف التي يشهدها العالم أجمع في مواجهة تفشي «كورونا» والحرص على مزاولة كافة الأعمال والمهام بنفس مستوى الأداء.

حيث واصلت شرطة رأس الخيمة، استمرارية سير خطط حملاتها التوعوية، بإطلاق حملتها الرمضانية السنوية «كافح التسوّل وساعد من يستحق» وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر الثقافة الأمنية تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، بعد تدشينه الحملة، بأن الحملة توعوية أمنية شاملة حول مخاطر التسول، وموجهة إلى كافة شرائح المجتمع بالإمارة.

وبين أنه جرى إطلاق فرق ميدانية متخصصة لمكافحة التسول طيلة شهر رمضان المبارك، تحت إشراف إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة الشرطة المجتمعية، حيث يتم تكثيف نشاط فرق البحث والتحرّي في الأسواق والمناطق السكنية، لمراقبة المتسولين وضبط كل من يستغل الشهر الفضيل لامتهان التسوّل في مسعى منها للتصدي لهذه الفئة الخطيرة، التي تشكل مظهراً غير حضاري، مؤكداً أن فرق البحث والتحرّي، تعمل على مراقبة المتسولين ليلاً ونهاراً، وضبطهم والتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

دعم

ودعا اللواء علي بن علوان النعيمي أفراد الجمهور إلى توجيه الدعم والصدقات من المال والمساعدات العينية إلى الجمعيات الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية بالدولة والمعنية والمفوّضة بسد حاجات المحتاجين وكفّهم عن السؤال والتسوّل، مثل هيئة الهلال الأحمر وذلك للحد من التسول والمتسولين، وحفاظاً على الحقوق وحفظ مال الفقراء، ووصول الصدقات والزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام والأرامل.

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