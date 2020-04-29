نايل الشامسي.. إشراف ميداني على عمليات التعقيم

المصدر: العين - داوود محمد

نذر رجال خط الدفاع الأول أنفسهم لحماية جميع أفراد المجتمع في الإمارات، من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». المهندس نايل راشد الشامسي مدير فرع العين مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، يحرص على التواجد في الصفوف الأمامية في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني والإشراف على عمليات التعقيم في مدينة العين.

حصل المهندس الشامسي على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الإمارات وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الكندية والعديد من الشهادات الاحترافية، إدارة المشاريع الأمريكي -PMI-الاحترافية في إدارة المخاطر RMP، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع - جامعة جورج واشنطن، وشهادة أخصائي هندسة قيمية AVS، وقدم إنجازات متعددة في مجال الإدارة البيئية وآليات المحافظة عليها ومكافحة آفات الصحة العامة، وإدارة عمليات التنظيف والغسيل والتعقيم للشوارع وأثاث الطرق.

تحديات

يقول المهندس نايل الشامسي: تختلف المهمة في عمليات برنامج التعقيم الوطني، عن المهام العملية التي شاركت بها، وأعتبرها بالدرجة الأولى تحدياً مع الذات، كوننا نتعامل مع فيروس يمكن أن يتسبب في العدوى في حالة الإهمال وعدم اتباع التعليمات الصادرة بشأن الوقاية، ونحن نحرص في فريق التعقيم على جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات لمنع انتشار هذا الفيروس، وتوفير أقصى درجات الحماية لجميع الكوادر العاملة في تنفيذ برنامج التعقيم، مشيراً إلى أن الانخراط في هذه المهمة هو جزء من رد الجميل للوطن.

ويتابع: نجحنا في التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتنفيذ خطة التعقيم التي تستهدف كافة أرجاء مدينة العين وضواحيها، ووفرنا كل الإمكانات وسخرنا كل الجهود لخدمة صحة وسلامة المجتمع، وكنت حريصاً على متابعة كل ما يتعلق بتنفيذ عمليات التعقيم في الميدان من أجل مصلحة الوطن وحماية الجميع.

ويضيف: لا يخفى على أحد حجم التحدي الذي نعيشه في إطار الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا، وأحرص من خلال الإشراف الميداني على متابعة فريق التعقيم وحثهم على بذل قصارى الجهود لخدمة وطننا وحماية مجتمعنا، فنحن نعمل لساعات طويلة بعيداً عن أُسرنا من أجل حمايتهم، وتتفهم عائلاتنا طبيعة هذا العمل الوطني وتقدم لنا كل الدعم.

وهذا يشعرنا بسعادة كبيرة لتنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه في هذه الظروف. وفي ظل جائحة «كورونا» يشير المهندس الشامسي إلى أن تجاوب الجمهور والتزامهم في البقاء بالمنازل وتنفيذ التوجيهات، أسهمت في تسهيل مهمات عمليات التعقيم، لذلك يستحقون كل الشكر والتقدير، وهم داعم رئيس لنا أسهم في نجاح مهمتنا.

ويتابع: استطاعت الإمارات أن تتخذ إجراءات فاقت العديد من دول العالم، وتكاتفت جهود جميع الجهات في الدولة لمنع تفشي «كوفيد 19».

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