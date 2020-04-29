«الموارد البشرية لحكومة دبي» و«حمدان الذكية» ترسّخان «العمل عن بُعد والإنتاجية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي»، بالتعاون مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، دورة تدريبية إلكترونية بعنوان «العمل عن بعد والإنتاجية» باللغتين العربية والإنجليزية.

وذلك استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل حكومة دبي ذكية بالكامل بحلول نهاية العام 2021.

ويأتي إطلاق هذه الدورة تماشياً مع الجهود الوطنية السبّاقة لتعزيز كفاءة وجودة وموثوقية العمل عن بعد بالاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، سعياً وراء الارتقاء بقدرة منظومة العمل الحكومي على مواصلة تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع وجودة الحياة في ظل التحديات الناشئة والمتغيرات المتسارعة عالمياً.

وتكتسب الدورة الإلكترونية أهمية بالغة كونها دفعة قوية باتجاه ترسيخ الريادة العالمية لدبي، التي احتلت مؤخراً المركز الثاني ضمن قائمة «أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020»، بعد سان فرانسيسكو التي جاءت في الصدارة وفق مؤشر مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، لتتفوق بذلك على 58 من أهم المدن في العالم.

حرص

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وما جاء من توجيهات في وثيقة 4 يناير 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي.وقال الفلاسي:

إن الدورة التدريبية الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بعنوان «العمل عن بعد والإنتاجية» يأتي في إطار توجه الدائرة نحو تعميم نظام العمل عن بعد، والذي تعمل الدائرة على ترسيخه تنفيذاً لما جاء في قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، الذي يوفر عدداً من المميزات التي تدعم الاستقرار الوظيفي، ومنها توفير خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي، والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية.

جهود

من جانبه، أعرب الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، عن سعادته بتضافر الجهود مع «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي» لتقديم التدريب النوعي الذي يرتقي بقدرة موظفي حكومة دبي على تسخير وتطويع التكنولوجيا الحديثة في خدمة العمل الحكومي، من خلال التمكن من أدوات العمل عن بعد الذي أثبت بأنّه دعامة متينة لمواكبة المتغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً.

مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء للارتقاء بالطاقات البشرية الحكومية وتفعيل دورها المحوري في إعلاء شأن دبي عالمياً، لا سيّما عقب الإنجاز الأخير باختيارها ضمن المدن الثلاث الأفضل في العالم في العمل عن بُعد، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى للجامعة.

وقال العور: يأتي إطلاق دورة «العمل عن بعد والإنتاجية»، بالشراكة مع «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي»، ثمرة الحرص المشترك على دعم المساعي الوطنية لتحويل التحديات إلى فرص لتوجيه دفة تطوير الخدمات الحكومية استناداً إلى دعائم قوامها التكامل والسلاسة والابتكار والاستباقية، عملاً بتوجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مفهوم استمرارية الأعمال وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفد العمل الحكومي بحلول استباقية ومرنة تواكب المستجدات المتسارعة وتضمن إسعاد المتعاملين ورخاء المجتمع، باعتبارها الأولوية القصوى لحكومة دبي.

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