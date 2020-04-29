100 فحص «كورونا» للعمال في عجمان يومياً

المصدر: (عجمان - البيان)

أجرى المستشفى الميداني في عجمان فحوصاً لمئات العمال والمراجعين، منذ افتتاحه الأسبوع الماضي في حرم مستشفى السعودي الألماني، ضمن جهود الدولة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، ويستقبل المستشفى نحو 100 حالة يومياً لفحصها.

وقال حمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية: إن المستشفى الميداني مجهز بـ50 سريراً ويضم طاقماً طبياً وتمريضياً متطوعاً لخدمة المجتمع، في مواجهة الوباء.

وأشار إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي تم فحصها من خلال العيادات المتنقلة في مناطق سكن العمال بالإمارة، مشيراً إلى أن المستشفى أقيم بمبادرة بين منطقة عجمان الطبية والمستشفى السعودي الألماني عجمان و«أطباء الإمارات» و«إمارات العطاء»، لتقديم العلاج مجاناً للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس المستجد.

من جانبها، قالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني: إن المستشفى الميداني يستقبل 100 حالة يومياً لفحصها، وتحديد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، لإجراء التشخيص والفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج العاجل.

وأوضحت أن العيادات المتنقلة تجري فحوصاً للعمال في مواقع السكن والعمل، وفي حال تم الاشتباه في أي حالة ينقل الشخص للمستشفى الميداني. وذكرت الدكتورة ريم خلال جولة بالمستشفى الميداني، أن الأطباء يستقبلون الحالات لعلاجها بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية.

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