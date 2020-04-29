فحص مجاني للحلاقين في رأس الخيمة قبل فتح الصالونات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حرص الدائرة على سلامة وصحة أفراد المجتمع والعاملين في مختلف القطاعات بالإمارة، بهدف الحفاظ على صحة الجميع من خلال الوقاية من المخاطر المحتملة.

وأشار إلى أن افتتاح مركز فحص جديد في منطقة المعيريض ساهم في تسريع إجراء الفحوصات وخاصة لفئة العمال، حيث يستوعب المركز إجراء 1000 فحص مجاني يومياً، بهدف التسهيل على العمال والتخفيف عنهم تكلفة الفحص، ومن المقرر فحص موظفي 907 صالونات الحلاقة بما يقارب 3000 موظف للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس قبل اتخاذ قرار إعادة فتح الصالونات، مع إلزامهم بالضوابط وإجراءات الحجز المسبق للزبائن، واستخدام الأدوات لمرة واحدة، وارتداء الكمامات وقفازات اليد وغسيل اليدين قبل وبعد كل خدمة.

ضوابط

وأضاف: «تدرس الدائرة افتتاح المراكز التجارية خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من فحص كافة العاملين في شركات التنظيف والأمن والحراسة المتعاقدة مع إدارة المراكز التجارية، وفق اشتراطات وإجراءات احترازية، تشمل منع من يزيد على 60 عاماً من دخول المراكز التجارية.

ولا يسمح بالاستبدال أو الاسترداد البضائع المباعة، وتقييد بعض الأنشطة والممارسات مثل تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف قياس الملابس كلياً، واعتماد المطاعم أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة». وأكد النقبي أنه يتوجب على جميع المراكز التجارية التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعميم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين صدور تعميم آخر بهذا الشأن.

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