968 زيارة تفتيشية على منشآت الأغذية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد سالم خلفان بن حسين مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين: «أن مفتشي البلدية يقومون بالتفتيش على المطابخ الشعبية بالإمارة للتأكد من مدى سلامة الوجبات التي تعد من قبلها ومدى موافقتها ومواءمتها للاشتراطات الصحية، كما أن مفتشي الصحة يقومون يومياً بمتابعة المنشآت الغذائية والصحية من خلال التفتيش الدوري.

حيث زارت الفرق التفتيشية 968 منشأة غذائية، وتمكنت من رصد عدد من المخالفات للمنشآت، حيث تمت مخالفة 137منشأة وإغلاق 16 مطعماً غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية من «كورونا»، ومنها تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، واستقبال الزبائن داخل المحل».

رقابة

وقال: «إن هناك إجراءات رقابية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية سواء المواد الخام الأولية أو المصنعة وعملية إعداد الوجبات الرمضانية بصورة سليمة وصحية ومراجعة أماكن التخزين المبردة والجافة والحارة.

إضافة إلى الرقابة على صحة العاملين بالمؤسسة الغذائية مع التزامهم بالزي الخاص وارتداء قناع الوجه مع منع دخول الرواد إلى داخل المطعم، كما أن هناك تفتيشاً دورياً خلال فترتي الصباح والمساء على كافة المطاعم بالإمارة».

حملات تفتيشية

وأوضح مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين أن مفتشي البلدية سوف يقومون بشكل دائم ومستمر بالتفتيش المفاجئ على جميع المنشآت الغذائية خصوصاً المطابخ الشعبية ومراقبة مدى التزامهم بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة، وستقوم الدائرة بعدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة من البلدية. ونوه إلى أهمية التعاون التام والتكاتف من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام من فيروس كورونا.

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