310 موافقات قروض أصدرتها «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضحت نورة الخاجة مدير إدارة المنح والقروض في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»: «أنه تمت الموافقة على 310 قروض سكنية خلال الربع الأول من العام الجاري، وشملت 212 قرض بناء مسكن، و14 قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمؤسسة، و21 قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة، و59 قرض صيانة أو إضافة، و4 قروض شقة «الإيجار الميسر».

مسكن جاهز

وأضافت: «أن خدمة قرض مسكن جاهز تتيح للمتعامل شراء مسكن جاهز بدفع قيمة المسكن بالكامل ضمن المشاريع التي تشرف على بنائها المؤسسة، فيما تتيح خدمة قرض بناء مسكن للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 750 ألف درهم كحد أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة الخالية مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة».

وبينت الخاجة: «أن قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال يتيح للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 300 ألف درهم كحد أقصى بغرض صيانة المسكن القائم أو الإضافة عليه أو إحلال الجزئي أو إحلال كلي بقيمة 750 ألف درهم كحد أقصى. وأشارت إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توفر مصفوفة ذكية للخدمات الإسكانية، مثل «تطبيق إسكان».

والتي تختصر المدة الزمنية لإصدار الموافقات على الطلبات المقدمة إلى حدود الشهر، حيث لا يوجد أي قوائم انتظار لدخول طالبي الخدمات الإسكانية، والحصول على الموافقات من اللجان المختلفة المعنية بكل خدمة، ومن شأن هذه المصفوفة تقليل فترة زمن دورة الطلبات المقدمة بشكل كبير، والاستفادة من الإمكانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماته، بما ينعكس على تعزيز سعادة المتعاملين.

خدمات إلكترونية

ولفتت إلى أن تطبيق «إسكان» يستقبل جميع خدمات المنح والقروض الإسكانية والتي تشمل خدمات المنح الخاصة بالأراضي السكنية، والمساعدات المالية، والوحدة السكنية، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال، فضلاً عن خدمات قروض البناء والوحدة السكنية، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال.

وتابعت أن من شأن هذه الخدمات أن تتناسب وتطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجاتهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، الأمر الذي ينعكس على المجتمع وسعادته، فيما تحرص المؤسسة بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بحيث تكون مؤتمتة بالكامل، خاصة أن المعاملات الورقية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من المتعاملين والموظفين لإنجاز الطلبات المقدمة، وأن هذا التحول الإلكتروني الذي كرسته المؤسسة من خلال إطلاق الخدمات الذكية، رفع كثيراً من أعباء المراجعة والانتظار.

إعفاءات قروض

ويمكن للمستفيدين الحصول على إعفاءات من تسديد القروض الإسكانية، حيث أقرت المؤسسة، بعض الحالات التي يمكنها التقدم بطلب إعفاء إلى خدمة العملاء، حيث تُدرس طلباتها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، بما يفيد إثبات عدم وجود مداخيل أخرى للمستفيد حيث يتم تقديم شهادة الراتب، وشهادات صحية.

فيما تشمل هذه الحالات المستفيدة، المواطن الذي توقف دخله الشهري أو انخفض، ما أدى إلى عدم قدرته على تسديد أقساط القرض، أو تعرض المستفيد لإصابة ما، جعلته عاجزاً كلياً أو جزئياً، ما أدى إلى خفض مدخوله المادي، أو الإحالة إلى التقاعد، وصولاً إلى وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض.

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