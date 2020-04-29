«ستراتا» توفر 350 ألف قفاز طبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

فتحت شركة «ستراتا للتصنيع» المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة أبواب مستودعاتها لوحدة الرعاية الصحية التابعة لمبادلة، حيث وفرت «ستراتا» 350 ألف قفاز طبي لمؤسسات الرعاية الصحية في أبوظبي التي تقود حملة مكافحة فيروس (كوفيد 19) في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مدشّناً مسيرة الخير والعطاء والتلاحم المجتمعي التي تسود دولة الإمارات.

وجاءت هذه المبادرة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وضمن المبادرة التي أطلقتها شركة مبادلة للاستثمار #نعمل_نخلص.

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