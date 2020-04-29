مجلس راشد بن حميد يبث جلساته الرمضانية عن بُعد

المصدر: (عجمان - البيان)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المجالس الرمضانية تعد إحدى أهم العادات الروحانية في شهر الخير والرحمة، ولأن شهر رمضان هذا العام استثنائي فسنبث كافة الجلسات الرمضانية عن بُعد، تطبيقاً لإجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للتصدي للأزمة الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة.

وقال: «تستهدف المنصة الافتراضية مجموعة من الجلسات لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة الموضوعات المتنوعة التي تهم الجمهور وتثري العقل بالمعلومات، وتسعى لطرح القضايا المهمة بمشاركة نخبة من المحاضرين من داخل الدولة وخارجها،.

وسيتم افتتاح أولى الجلسات اليوم، تحت عنوان «حوار علمي حول «كورونا» مع الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية وعضو مجلس علماء الإمارات، ويشاركه الدكتور أحمد الحمادي استشاري الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً».

وذكر أن المجلس يعتمد كل عام على اختيار موضوعات النقاش التي تهم كافة شرائح المجتمع، وتركز على قيمنا النبيلة وتحقيق التقارب المجتمعي لمختلف الفئات التي تعيش على أرضنا الطيبة تحت مظلة التسامح، بما يعزز الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة والتي تصب في مصلحة الترابط المجتمعي. ولفت إلى أن القيادة الحكيمة تسير على النهج المستمد من ديننا الإسلامي الداعي إلى التسامح في بناء الدولة الحديثة المحصّنة.

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