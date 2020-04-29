عبدالله بن زايد: التطوع عطاء للناس والحياة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أهمية التطوع في تطهير النفس والارتقاء في مكارم الأخلاق.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «التطوع عطاء للناس والحياة، وتطهير للنفس يرتقي بها في سُلّم مكارم الأخلاق»، ونشر سموه رابط المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وتهدف إلى توسيع نطاق العمل التطوعي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كإحدى أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في الدولة.

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