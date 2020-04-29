«تحقيق أمنية» تبعث رسائل شكر وأمل إلى داعميها وأطفالها

المصدر: أبوظبي - البيان

أرسلت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للأمنيات، الذي يُصادف 29 أبريل من كل عام، رسائل شكر إلى جميع الشركاء والداعمين على جهودهم الإنسانية الخيّرة التي واكبت مسيرتها الإنسانية النبيلة منذ انطلاق أعمالها في الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية.

وتوجّهت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة وكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ورجال الأعمال والأفراد في مجتمع الإمارات من أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم اللامحدود ومساندتهم المتواصلة التي توضح أصالة وإنسانية المجتمع الإماراتي، وقيامهم بدعم استراتيجية المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال من ذوي الحالات الطبية الخاصة والطارئة التي تهدّد الأمراض حياتهم، والمساهمة في نشر الفرح والسرور في قلوب الكثير من الأطفال وأسرهم.

وأضافت: «من المعروف أن الشدائد تظهر معادن الناس، ونفتخر بالمعادن الأصيلة والأرواح النبيلة التي يضمها مجتمع الإمارات، ويُسعدنا نجاح المؤسسة على الرغم من أزمة (كوفيد 19) وإجراءات العزل المُشدّدة والتباعد الاجتماعي التي طالت الجميع، في تحقيق أمنيات 100 طفل وطفلة من المُصابين بأمراض خطيرة عبر استخدام أحدث تقنيات «العمل عن بُعد» للتعرّف على أمنياتهم، ومن ثم إرسالها لهم مع شركات التوصيل بعد تعقيمها وفقاً للشروط الصحية السائدة خلال الوقت الراهن».

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