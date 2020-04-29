«الاتحادية العليا»: وجوب سماع المتهمين والشهود بقضايا الإعدام

المصدر: (أبوظبي ـ موفق محمد)

شددت المحكمة الاتحادية العليا، بأن اكتفاء المحكمة الاستئنافية، بأقوال المتهمين في القضايا التي تشمل قائمة عقوباتها الإعدام، والواردة في ملف تحقيقات محكمة أول درجة وإصدار أحكام بناءً عليها، دون سماع دفع المتهم أو شهود النفي والإثبات، يعد مخالفة لنص المادتين 165، 239 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه مع الأمر بإعادة النظر بالدعوى مرة أخرى عن طريق هيئة قضائية مغايرة.

وأضافت بأنه طبقاً للمادة 165 يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم وتتلى عليه التهمة الموجهة إليه، ثم يسأل إذا كان معترفاً بها، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فيستمع لشهود النفي والإثبات، فإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام فإنه يتوجب على المحكمة استكمال التحقيق، مما مفاده أنه في حالة الجريمة المعاقب عليها بالإعدام فإنه يتعين استكمال التحقيق ولا يتم ذلك إلا بسؤال المتهم وشهود الاتهام.

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