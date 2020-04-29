الإمارات تحث على المشاركة الفعالة للشباب في أعمال مجلس الأمن الدولي

المصدر: نيويورك - وام

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على تعزيز السبل الكفيلة بزيادة المشاركة الهادفة والشاملة للشباب في جهود بناء السلام، بما في ذلك دعوة المزيد من قادة الشباب بشكل منتظم للمجلس لتقديم إحاطاتهم والتمعن في تجاربهم الفردية في سعيهم لتحقيق السلام والأمن في مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته الدولة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول بشأن الذكرى السنوية الخامسة لأجندة الشباب والسلام والأمن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2250، وهو القرار الرائد الذي يعترف بالدور المهم والإيجابي الذي يلعبه الشباب في صون وتعزيز السلام والأمن الدوليين.

طرق

ولفت بيان الدولة إلى أنه منذ اعتماد القرار 2250، والعالم يشهد العديد من الطرق التي يسعى الشباب من خلالها وبشكل خلاق إلى منع العنف وتوطيد السلام في جميع أنحاء العالم وفي المجتمعات المتضررة من النزاعات، أو تلك التي تتمتع بسلام نسبي. وأضاف «إن عملهم يبشر بالإمكانات الهائلة لمكاسب السلام والأمن للجميع».

وسلط الضوء على الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين شاركوا في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا العالمي، وقال: «يساهم الشباب في التدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ وورش السلامة والمشاركة في برنامج التعقيم الوطني لتطهير المدن الرئيسة للحد من انتشار الفيروس».

آليات

وأكد البيان أنه منذ تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، في عام 2016 تم إنشاء العديد من الآليات والمبادرات، كإنشاء مجالس الشباب وتبني استراتيجية وطنية للشباب تم تطويرها وتأييدها من قبل الشباب الإماراتيين. كما تناول بيان الدولة أمام اجتماع مجلس الأمن، دور الشباب في المنطقة، مؤكداً أنهم شركاء في البحث عن مدن أكثر سلاماً وازدهاراً، على خلاف الصورة النمطية التي تربطهم بالعنف الذي لا يزال منتشراً ومعدياً.

خطط

وسلط الضوء في هذا الصدد على المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول «تمكين الشباب وتعزيز التسامح: التدابير العملية لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب»، والذي عقد بأبوظبي في ديسمبر 2019، بتنظيم مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز «هداية». ونوه البيان إلى أن هذا المؤتمر أتاح الفرصة لمناقشة المبادرات وخطط العمل لتعزيز الصمود في وجه التطرف المؤدي إلى الإرهاب، والتركيز على تمكين الشباب والتسامح على المستويين الوطني والإقليمي.

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