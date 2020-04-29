البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع إسبانيا وبلغاريا

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - خلال اتصال هاتفي أمس - مع أنخل أوليفاريس راميريز وزير الدولة للدفاع الإسباني، مستجدات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين والعمل المشترك.

كما استعرض الجانبان - خلال المكالمة الهاتفية - علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إسبانيا في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع كراسيمير كاراكاشانوف - نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن العام ووزير الدفاع البلغاري وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الجانبان تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بلغاريا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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