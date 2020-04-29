هيئة آل مكتوم الخيرية توزع آلاف السلال الغذائية في مصر

المصدر: القاهرة - وام

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، أطلقت الهيئة حملة توزيع السلال الغذائية ضمن حملة «قلوب رحيمة» التي تستمر للعام الخامس في محافظات مصر بحثاً عن الأسر الأكثر احتياجاً، وتنطلق هذا العام رغم جائحة «كورونا».

وبدأت الهيئة توزيع الآلاف من السلال الغذائية في مختلف المحافظات المصرية ومنها الجيزة والقاهرة ومرسى مطروح، حيث من المتوقع أن تغطي الحملة العديد من المحافظات. يذكر أن هيئة آل مكتوم الخيرية صاحبة السبق في العمل الخيري بحملتها «قلوب رحيمة» ظلت تسعى على مدى خمس سنوات في قضاء الحوائج، بالإضافة إلى تنفيذ مئات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي شملت مئات الأسر المستحقة، وكذلك حملاتها للتخلص من قضايا الثأر وإهداء المتصالحين رحلات عمرة لإتمام الصلح في الأراضي المقدسة.

كما سددت الهيئة ديون مئات الغارمات للحيلولة دون دخولهن السجون وتخليصهن من الديون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز