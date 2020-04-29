مليونا درهم من مركز دبي العقاري لحملة «10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي - البيان

تبرع مركز دبي العقاري التابع لمجموعة «أ.ر.م القابضة» بمليوني درهم لحملة «10 ملايين وجبة» الحملة المجتمعية الأكبر وطنياً، بما يعادل 250 ألف وجبة غذائية أو ما يكافئها من الطرود التموينية التي تتكفل حملة «10 ملايين وجبة» بتوصيلها إلى الفئات المستهدفة في أماكن تواجدها في مختلف أنحاء الدولة.

وثمّن محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م القابضة» ومركز دبي العقاري حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة لدعم منظومة العمل الخيري في الدولة، عبر المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية محلياً وخارجياً، بما يجسد الواقع العملي لقيم ومبادئ هذا الوطن المعطاء وهذه الأرض الطيبة.

وقال: «إنه بفضل المبادرات النوعية الخلاقة التي تطلقها أو ترعاها القيادة الرشيدة أصبحت دولة الإمارات تتصدر مؤشرات العمل الإنساني عالمياً، كما أصبحت الدولة الأكثر عطاءً وإنسانيةً حول العالم، ما يعكس حجم الجهود الإنسانية والخيرية المتواصلة والتي تشهد تلاحماً مجتمعياً مبهراً مبادرات القيادة».

وأضاف: «تعد حملة 10 ملايين وجبة التي ترعاها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، دليلاً إضافياً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي بلد الخير والعطاء، وأن هذه الأرض الطيبة سباقة دائماً إلى مد يد العون والخير لكل المحتاجين، في كل الظروف ورغم كل الصعاب والتحديات».

أرقام

وسجلت الحملة في أسبوعها الأول فقط أكثر من 412 ألف وجبة قدمها 39 ألف متبرع عبر الرسائل النصية، و859 ألف وجبة ساهم بها 7 آلاف متبرع عبر الموقع الإلكتروني، و163 ألف وجبة أتت من مساهمات عبر مركز اتصال الحملة، و9.6 ملايين وجبة بقيمة 82 مليون درهم قدمها القطاع الخاص والشركات التجارية والمؤسسات الخيرية والإنسانية.

ويأتي هذا التبرع من جانب مركز دبي العقاري التابع لمجموعة «أ.ر.م القابضة» للمساهمة في حملة 10 ملايين وجبة التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بهدف توفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومساعدة الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي ضمن شبكة أمان مجتمعي وأمن غذائي ومنظومة تعاون متكاملة يساهم فيها كل مستطيع لمساندة الشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التفشي العالمي لوباء «كوفيد 19».منظومة العمل الخيري.

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