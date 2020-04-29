«دبي للثقافة» تعزز العطاء بـ «أبطال رمضان»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حملة «أبطال رمضان» ضمن مبادراتها المجتمعية الإنسانية التي تستهدف موظفي الخدمات الأساسية في دبي، لإسعادهم وتكريمهم ونقل مشاعر التقدير لهم على ما يقدمونه من خدمات، وخلق حالة من التلاحم الإنساني بينهم وبين أفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

وذلك بالتعاون مع شركائها «طلبات» و«دار البر» و«مدينة دبي للإنترنت» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجموعة الفن من أجل الخير». وتتمثل المبادرة في تشجيع المجتمع على توفير وجبات إفطار لتوزيعها على مجمعات العمال السكنية التابعة لـ «تيكوم» في إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك.

استناداً إلى التطور في الخدمات الذكية الذي يتجلى في جميع نواحي الحياة في إمارة دبي، اتفقت «دبي للثقافة» مع تطبيق وموقع «طلبات» الذي يقدم خدمة طلب الطعام إلكترونياً على إنشاء مطعم افتراضي يتيح لأفراد المجتمع الإسهام بتقديم وجبات رمضانية إلى العمال في مساكنهم بشكل آمن وبأقل قدر من الاحتكاك بين المشاركين في المبادرة، بما ينسجم مع الإجراءات الوقائية في الدولة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. ويمكن المشاركة في الحملة من خلال تحميل تطبيق «طلبات»، واختيار «أبطال رمضان» ثم اتباع الخطوات الموضحة للتمكن من المساهمة بالعدد المرغوب به من وجبات الفطور أو السحور.

كما تحظى المبادرة بدعم من «مجموعة تيكوم» التي ستمنح الأذونات للدخول إلى مناطق سكن العمال التابعة لها، إضافة إلى التواصل مع شبكة المطاعم المسجلة لديها للمشاركة في المبادرة. كما قامت «دبي للثقافة» بتكليف فنانين ضمن «مجموعة الفن من أجل الخير» للمساهمة الفنية من خلال إعداد التصاميم التسويقية للحملة، لتكون رسالة حب ودعم من المبدعين إلى جميع أفراد المجتمع. وتأتي هذه المبادرة رفداً لحملة «10 ملايين وجبة» .

تلاحم مجتمعي

وقالت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»: «خلال هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعاً، ومع حلول شهر رمضان الكريم بما يحمله من معاني التراحم والتعاطف، وفي ظل غياب خيام الإفطار الرمضانية المجانية، فإننا نسعى من خلال هذه الحملة إلى ديمومة روح العطاء الذي يشكل جزءاً هاماً من هويتنا ومسؤوليتنا الثقافية، من خلال توفير وجبات إفطار للأفراد المحتاجين بشكل سهل وسريع للمتبرع وآمن ومريح للمتلقي؛ اهتداءً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله : «لا يمكن أن يشعر الإنسان بالاكتفاء إلا عندما يبدأ بالعطاء».

وأضافت بدري: «تأتي هذه الحملة في إطار رسالتنا المجتمعية كهيئة ثقافية تسعى إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي التي يتحلى بها مجتمع دبي، المدينة التي يُعامل فيها الناس جميعهم على قدم المساواة والإنصاف، ويتشارك فيها الجميع بحس عالٍ من المسؤولية المجتمعية ويتحلون بمجموعة من القيم الإنسانية والحضارية الداعية إلى التعايش الإيجابي.

وستسهم المبادرة في تعزيز شعور أفراد هذه الفئة من المجتمع بالأمان والاستقرار والحماية، بما يتماشى مع التزام «دبي للثقافة» بلعب دور فاعل يسهم في تحقيق أحد مستهدفات خطة دبي 2021 الرامية إلى جعل الإمارة موطناً لأفراد ممكنين، واثقين من مستقبلهم، ملؤهم الفخر والسعادة بتراثهم الثقافي».

وتتكامل هذه المبادرة مع حملة «أبطال الصيف» التي أطلقت «دبي للثقافة» المرحلة الأولى منها في يوليو، تلتها المرحلة الثانية في نوفمبر من العام الماضي بهدف تعزيز التواصل الإنساني بين الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات. وقامت المرحلة الثانية على فكرة إبداعية تتمثل في رسم لوحات فنية على ثلاجات الماء البارد وتوزيعها على المجمعات السكنية الخاصة بالعمال مع تزويدهم بماء بارد مجاناً.

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