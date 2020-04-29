«إسلامية دبي» تحاضر عن الأعذار المبيحة للفطر

المصدر: (دبي – البيان)

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بث سلسلة محاضراتها الدينية عن بُعد وذلك في إطار عمل الدائرة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية خلال شهر رمضان المبارك وفق الإجراءات الاحترازية وتنفيذاً للقرارات الحكومية بشأن التباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس «كوفيد 19»، وإيماناً من الدائرة بالحفاظ على صحة الإنسان أولاً والتي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وكانت محاضرة اليوم الرابع من رمضان 1441هـ بعنوان «الأعذار المبيحة للفطر في رمضان» ألقاها الواعظ فضيلة الشيخ خالد إسماعيل عبر قناة الدائرة على «يوتيوب»، التي تبث محاضراتها بعد صلاة العشاء والتراويح 9.30 مساء ومدة المحاضرة (25-30) دقيقة.

وقال المحاضر: إنه من رحمة الله تعالى واللطف بعباده أنه لما شرع لنا الصيام وكان فيه شيء من المشقة أن خفف على أصحاب الأعذار ورخص لهم بالفطر ولهم أحكام خاصة وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه، مشيراً إلى أن المقصود الأعظم من العبادات هو تحقيق محبة الله جل وعلا، فإذا كان العمل فيه مشقة شديدة أو لا يطاق فقد لا تكون للعبد رغبة في هذا العمل ولا يشعر الإنسان فيه بلذة ومحبة ولذلك رخص الله له هذا العذر من رحمته ولطفه على عباده، موضحاً بأن أصحاب الأعذار في الصيام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول: من عليه القضاء فقط والثاني من عليه الإطعام فقط، والثالث من عليه القضاء مع الإطعام.

وأضاف إن المصاب بـ«كورونا» في هذا الوقت عليه أن يتبع أوامر الطبيب في حكم الصيام من عدمه.

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